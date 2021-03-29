سفراء أكاديميون … أثرًا يذكر

دوت الخليج – المدينة :

دشن معهد أكاديميون الدولي للتدريب في مبادرة غير مسبوقة من نوعها منصة (سفراء أكاديميون) تعمل من خلاله على تكريم نخبة متميزة من الأكاديميين والخبراء في العالم ومنحهم لقب (سفير) وهو لقب شرفي نظير جهودهم وإنجازاتهم الواضحة والجلية في التعليم والبحث العلمي والابتكار والتدريب.

الجدير بالذكر أن معهد أكاديميون رشح للقب سفير كل من له بصمة وتأثير كبير في شتى المجالات، وتحقيقًا لرؤية المعهد التي تنبثق من إطار خبرتها في المنصات التدريبية في العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى توثيق أعمال السفراء لتبقى أثرًا يذكره المجتمع، كما تسعى أكاديميون من خلال هذا اللقب في المساهمة المجتمعية لتحقيق مفهوم القدوة، وتحفيز الهمم لمحاكاة السفير.

علاوة على ذلك فإن أكاديميون تعمل على إبراز السفراء في المجتمعات وتسليط الضوء على ما بذلوه وقدموه طيلة فترة مسيرتهم في حياتهم العملية، امتنانًا وتقديرًا لتلك الإنجازات، بالإضافة إلى توثيق حساباتهم بموقع أكاديميون، ونشر أبحاثهم العلمية وكتاباتهم، وإنجازاتهم، ليستفيد منها عامة الناس، والمهتمين بالتعليم، وتعتمد تلك الإنجازات كمصدر ومرجع متعدد لكافة أفراد وشرائح المجتمع بطبقاته المتعددة.