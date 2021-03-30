“السعودية للكهرباء” تعلن نتائجها المالية لعام 2020 بصافي ربح 3 مليارات ريال

بلادي- الرياض :

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الثلاثاء)، نتائجها المالية لعام 2020م، بصافي ربح 3 مليارات ريال.

وأوضحت الشركة أن النتائج أظهرت أداءً مالياً يعكس حجم تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الداعمة للقطاع والشركة والمقرة في نوفمبر من عام 2020م، وكذلك المرونة التشغيلية التي تمتعت بها الشركة خلال عام تخللته ظروف استثنائية نتيجة جائحة فيروس “كورونا”.

وأبانت أن الإيرادات التشغيلية بلغت 68.7 مليار ريال، مقارنة بـ65 مليارا للعام السابق، بإجمالي ربح 8.1 مليار ريال، مقارنة بـ 6.1 مليار للعام السابق، فيما بلغ الربح التشغيلي 7.6 مليار ريال، مقارنة بـ6.5 مليار للعام السابق، وصافي الربح بلغ 3 مليارات ريال، مقارنة بـ 1.4 مليار للعام السابق.

وأشارت إلى أن حقوق الملكية شهدت ارتفاعاً وصل إلى 247.8 مليار ريال، مقارنةً بـ 73.5 مليار ريال نتيجةً لتصنيف الأداة المالية (اتفاقية المضاربة) الموقعة بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية والشركة ضمن حقوق الملكية، فيما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع الأرباح النقدية (70 هللة للسهم الواحد)، بمبلغ إجمالي قدره 2.9 مليار ريال.

وأضافت أنه وفقاً للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة، تم تطبيق تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي 2020م، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، عن سعادة الشركة بتحقيق هذه الإنجازات، مبيناً أن الشركة أظهرت المرونة والقدرة التشغيلية في مواجهة التحديات، حيث استمرت في تقديم خدمة آمنه بكفاءة وموثوقية عاليتين في ظل جائحة فيروس “كورونا”.

وأشار إلى أن النتائج المالية الإيجابية جاءت مدعومة بمساهمة حساب الموازنة، الذي يأتي تطبيقاً لحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية المقرة مؤخراً.