رسمياً.. ترامب يدشن موقعاً إلكترونياً للتواصل مع مؤيديه

بلادي- الرياض :

أنشأ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وسيلة للتواصل مع مؤيديه، بعدما أغلق عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حساباته الرسمية عقب الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.

ودشن ترامب بشكل رسمي موقعاً إلكترونياً، كما يعتزم تدشين منصة تواصل اجتماعي في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي لحملته الانتخابية لعام 2020، جيسون ميلر.

ويحمل الموقع الإلكتروني لترامب اسم “45 أوفيس دوت كوم”، واستعرض من خلاله إنجازات الفترة التي قضاها في البيت الأبيض، فضلًا عن عرض صوره مع شخصيات متعددة، ومنها أفراد في الجيش وزعماء دوليون، وزوجته ميلانيا.

وتضمنت الصفحة الرئيسية للموقع رسالة كُتب فيها: “مكتب دونالد جيه. ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولا”.

كما استعرض ترامب في قسم “من نحن” أبرز إنجازاته خلال فترته الرئاسية فيما يتعلق بالتحالفات الدولية وأمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي، وإدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك في نص مكون من 850 كلمة.