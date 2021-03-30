وزير الموارد البشرية: ندرس توطين القطاع العقاري.. والإعلان قريبا

بلادي- الرياض :

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة توطين القطاع العقاري، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة.

وأشار خلال لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية، إلى أن الإعلان عن نتائج تلك الدراسات سيكون قريبا.

ولفت إلى أن الوزارة تخطط عبر استراتيجية سوق العمل الجديدة إلى الوصول لسوق عمل جاذب للمواهب والقدرات، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة.