محمد بن زايد يتصل بمواطن إماراتي ليشكره على موقفه الإنساني تجاه مقيم

بلادي- الرياض :

حرص ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، على الاتصال هاتفيًا، بالرقيب أحمد الحمادي، لتقديم الشكر له على موقفه الإنساني إزاء مقيم تعرضت مركبته لعطل عند أعلى جسر الحومة في الشارقة.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى حين وجد “الحمادي” مركبة المقيم تعطلت، فسارع في مساعدته، ونقل سيارته إلى أحد الكراجات في عجمان، كما قام بسداد كلفة النقل دون علم المقيم، وتم إثر ذلك تكريمه من قبل قيادات الشرطة في الإمارة.

وأثنى الشيخ محمد، خلال المكالمة الهاتفية، على العمل النبيل الذي فعله “الحمادي” إزاء المقيم، مضيفا أنه حرص على الاتصال به من أجل سماع صوته، وتقديم الشكر له.

وأوصى الرقيب بتوصيل سلامه لأسرته وأولاده من كبيرهم إلى أصغر فرد منهم، فيما أكد “الحمادي” سعادته بهذا الاتصال.