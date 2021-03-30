“التأمينات” تمهل أصحاب العمل حتى 1 مايو لاستكمال بيانات أجر العمال غير السعوديين

بلادي- الرياض :

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي، الذي لم يتم استكمال بيانات أجره، خلال مهلة التسجيل النظامية، قبل أن تقوم المؤسسة بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واعتماده.

وأشارت إلى أنه في حال لم يتم استكمال بيانات الأجر وفق المهلة المحددة فستقوم المؤسسة بتحديد واعتماد الأجر الخاضع للاشتراك وفق أحكام قرار مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 1/5/2021م، لافتةً إلى أن تحديث بيانات الأجر تشمل من هم على رأس العمل أو من انتهت علاقتهم التعاقدية.

ولإكمال بيانات العامل غير السعودي، دعت التأمينات للدخول إلى حساب المنشأة من خلال [www.gosi.gov.sa]موقع التأمينات الإلكتروني واختيار رابط إكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آلياً، وتحديد المشترك ومن ثم إكمال بياناته، والتي تتضمن تحديد الأجر، والمسمى الوظيفي، ومعلومات التواصل.

ونوهت إلى ضرورة تسجيل كل العاملين وفق أجورهم الصحيحة، مبينةً أن تسجيل العامل بأجر غير صحيح مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية.