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كثيراً ما نفقد الثقة في الحياة بسبب أقدار أحاطت بنا ، أمراض كُتبت علينا ، إبتلاءات إختبرتنا ، أُناس خذلونا و أصدقاء تركونا في وسط الطريق ، غلبتنا الأحزان و سرقت الآلام ضحكاتنا
صديقي القارىء انا هنا لأطمئنك
لم تصفوا الحياة لأحد لطالما كانت كالمد و الجزر نقضيها بين أحزان و أفراح فتأخذنا إلى مواقف جديدة جميلة لم نعهدها فننضج و تدلنا على أشخاص مختلفون فنسعد بهم فالاقدار هي خير لأنها من رب الخير و نحن أصغر من ان نتفهم حكمة الله في أرضه
نعم قد تعمينا الاقدار التي لا تناسبنا و تؤلمنا و تقتلنا ببطء أيضاً لكن تذكر قصه النبي صل الله عليه وسلم و صديقه أبي بكر لما هربا من مكه و لجوء إلى غار ثور و كانا في تلك الحالة الشديدة من المشقة و الخوف فقال عليه الصلاة والسلام
( لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) أي أن الله معنا بمعونته ونصره وتأييده فأنزل الله سكينته عليه أي الثبات و الطمأنينة و أيدهم بجنود لم تروها و نجى الرسول و صاحبه الكريم برحمه الله
تفكر و تأمل هذه القصة العميقة .. كلما لجئت إلى الله في أقصى حالات ضعفك كلما كان العوض كبير جداً و سبحانه هو الكريم العظيم
اطمئن فهو السميع يسمع صرخاتنا المسجونه في حناجرنا
و هو البصير الذي يرى دموعنا في حدقات أعيننا
ضع يدك على قلبك و اغمض عيناك و تنفس بعمق و قل بهدوء
الحمدالله على كل شيء
فهنيئاً لمن صبر و شكر فالصبر مفتاح الفرج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القدر يعمي البصر …الكاتبة الصحفية / أسيل شرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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