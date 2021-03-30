القدر يعمي البصر …الكاتبة الصحفية / أسيل شرف

كثيراً ما نفقد الثقة في الحياة بسبب أقدار أحاطت بنا ، أمراض كُتبت علينا ، إبتلاءات إختبرتنا ، أُناس خذلونا و أصدقاء تركونا في وسط الطريق ، غلبتنا الأحزان و سرقت الآلام ضحكاتنا

صديقي القارىء انا هنا لأطمئنك

لم تصفوا الحياة لأحد لطالما كانت كالمد و الجزر نقضيها بين أحزان و أفراح فتأخذنا إلى مواقف جديدة جميلة لم نعهدها فننضج و تدلنا على أشخاص مختلفون فنسعد بهم فالاقدار هي خير لأنها من رب الخير و نحن أصغر من ان نتفهم حكمة الله في أرضه

نعم قد تعمينا الاقدار التي لا تناسبنا و تؤلمنا و تقتلنا ببطء أيضاً لكن تذكر قصه النبي صل الله عليه وسلم و صديقه أبي بكر لما هربا من مكه و لجوء إلى غار ثور و كانا في تلك الحالة الشديدة من المشقة و الخوف فقال عليه الصلاة والسلام

( لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ) أي أن الله معنا بمعونته ونصره وتأييده فأنزل الله سكينته عليه أي الثبات و الطمأنينة و أيدهم بجنود لم تروها و نجى الرسول و صاحبه الكريم برحمه الله

تفكر و تأمل هذه القصة العميقة .. كلما لجئت إلى الله في أقصى حالات ضعفك كلما كان العوض كبير جداً و سبحانه هو الكريم العظيم

اطمئن فهو السميع يسمع صرخاتنا المسجونه في حناجرنا

و هو البصير الذي يرى دموعنا في حدقات أعيننا

ضع يدك على قلبك و اغمض عيناك و تنفس بعمق و قل بهدوء

الحمدالله على كل شيء

فهنيئاً لمن صبر و شكر فالصبر مفتاح الفرج