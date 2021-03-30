ميزات توفرها كريم لكباتنها في السعودية 

دوت الخليج – جدة : أوصاف الفارس

منذ انطلاقتها في السعودية حرصت شركة “كريم” على توفير حلول تنقل غير مسبوقة، عصرية، وموثوقة وآمنة، وذات أسعار تنافسية تلبي احتياجات مستخدمي تطبيقها من مختلف الشرائح بهدف تسهيل وتبسيط حياتهم.

وقد تمكنت “كريم” من كسب ثقة حصة كبيرة من ملايين المستخدمين لخدماتها في السوق السعودي، كما نالت رضاهم عن تحسينها لخدمات التنقل ومستويات الجودة والنوعية العالية، التي تقدمها في مجال نقل الركاب وتوصيل الأغراض، ويعود الفضل بذلك إلى آلاف الكباتن المتعاونين والذين يشكلون الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نموذج عمل الشركة.

ومن هذا المنطلق، تسعى “كريم” بشكل مستمر على مكافأة كباتنها والوصول بهم إلى أقصى مستويات الرضى، من خلال تنفيذ العديد من الحملات والمكافآت والبرامج التدريبية والتطويرية التي من شأنها تحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم. اليكم أبرز هذه المبادرات:

نظام حوافز خاص بالكباتن

تتبنى “كريم” نظاماً تحفيزياً للكباتن ينبع من استراتيجيتها لرعاية الكباتن وتحفيزهم وتقديرهم، ويهدف لتشجيعهم على تقديم ما أفضل أداء لديهم ويتم تصنيف الكباتن والميزات التي يحصلون عليها وفقاً لعدد الرحلات التي يقومون بها وتقيمات الزبائن كلما زادت الاثنتان كلما حصلوا على ميزات أكبر.

شراكات وخصومات لتقليل التكاليف التشغيلية

قامت كريم ببناء العديد من الشراكات التي تساهم في خفض التكاليف التشغيلية والحياتية على الكباتن، اذ تركزت الشراكات مع شركات حددها الكباتن بناء على توصياتهم واختيارهم ليكون أثرها ملموسا عليهم . ومن أبرز هذه الشراكات، تلك التي مع شركة بترومين اكسبريس الرائدة في مجال تغيير الزيوت وصيانة السيارات. بالإضافة لشركات عدة مثل لولمار المتخصصة في حماية السيارات وسويتر التطبيق المتخصص في غسيل السيارات وتطبيق انفيقو المتخصص في تأجير السيارات وغيرها من العروض والتي ما يزال العمل جارياً على تنويعها وفقاً لمتطلبات الكباتن.

شراكات لتحسين إيرادات الكباتن اليومية

من منطلق حرصها على إيجاد طرق لتعزيز دخل الكابتن اليومي، تتعاون “كريم” مع شركة كوانتم لتوفير خدمة توزيع العينات المجانية من قبل العلامات التجارية في سيارات ممن يرغبون من الكباتن مقابل عائد مادي يذهب لصالح للكباتن.

ساعات عمل مرنة

يقوم نموذج عمل شركة كريم القائم على الاقتصاد التشاركي فرصة للراغبين بالعمل على منصتها بالعمل وفقا لساعات عمل مرنة تتناسب مع أي التزامات ومواعيد أخرى للكابتن، فالكابتن على منصة “كريم” هو مدير نفسه ووقته بالدرجة الأولى.

خدمة الدعم طيلة أيام الأسبوع

تقدم شركة “كريم” خدمات الدعم لكباتنها من خلال مركز الاتصال المتاح على مدار 24/7 في الأسبوع، وذلك لاستقبال ملاحظاتهم وشكاويهم الى جانب تخصيص خط “الطوارئ” لاتاحة امكانية الإبلاغ عند التعرض لأي حادث أو خطر في أي وقت وعلى مدار الساعة.

التدريب المستمر

ويخضع الكباتن المنضمين إلى منصة كريم إلى قسط من التدريب بعد قبول طلباتهم واجتيازهم لسلسلة من الاختبارات والتقييمات والتحقق من السيرة الذاتية واهتمامهم لشروط الانضمام التي تتضمن: توفر سيارة آمنة، واستمارة وتأمين وبطاقة أحوال ورخصة ساريين المفعول وأن لا يقل العمرعن 18 سنة.

تعويض أي كابتن مصاب بكورونا خلال فترة التعافي

كما تطبق الشركة نظاماً خاصاً للكباتن المصابين بفيرةوس كورونا، لتوفير دخل مادي لهم ولعائلاتهم طيلة فترة حجرهم كما خصَّصت صندوقاً لتوفير الدعم المادي للكباتن المصابين بمساهمات سخية من موظفي الشركة وشركاء كريم.

جدير بالذكر أن شركة تفتح ابواب الانضمام لمزيد من الكباتن الراغبين بالعمل على منصتها لينضموا الى أكثر من 200 الف كابتن مسجل على منصة كريم، لتكمل مساعيها في احداث الفوارق الايجابية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وتوفير فرص عمل مجزية للمواطنين السعوديين.