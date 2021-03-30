“الشؤون البلدية” تعلن الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لها في رمضان وعيد الفطر

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديد الإجراءات الاحترازية للأنشطة الخاضعة لإشراف القطاع البلدي في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وأوضحت أن ذلك يشمل تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية على الحدائق العامة وبط التجمعات في الحدائق العامة والملاعب الملحقة بها والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
واضافت أنه سيتم تكثيف الرقابة على مراكز التسوق والمولات مع السماح بتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات لتكون 24 ساعة.
وأشارت إلى إنه سيتم ايقاف بوفيهات الفطور والسحور في المطاعم، فيما ستستهدف الجولات الرقابية أسواق الملابس والأزياء ومحلات المواد الغذائية والجملة والتجزئة والخضروات واللحوم وأسواق المواشي والمسالخ، ومراكز التسوق والمولات والباعة الجائلين.
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