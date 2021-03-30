تعليق خدمات البوفيهات ومنع موائد الطعام خلال شهر رمضان في مكة

بلادي – الرياض :
قررت أمانة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية بالأحياء خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، رعد الشريف، أنه تقرر تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم والمحال التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمكة المكرمة، وذلك في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان.
وذكر أن وكالة البلديات شكّلت فرقًا ميدانية لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية للطلبات الداخلية والخارجية في المطاعم، وعلى وجه الخصوص الشعبية منها، مؤكدًا أنه سيتم السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل خلال الـ24 ساعة، وذلك لتقليل كثافة أعداد المتسوقين بأوقات الذروة.
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