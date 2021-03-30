وزير الخارجية: المملكة تدعم عملية السلام في أفغانستان لتحقيق رغبة شعبها في الأمن والمصالحة

بلادي – الرياض :
أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، مواصلة جهود المملكة الدبلوماسية لدعم عملية السلام والاستقرار في أفغانستان، مشيرًا إلى أن كافة الأطراف أكدت عزمها على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.
وقال، خلال كلمته في مؤتمر قلب آسيا، إن المحفل يأتي في وقت مهم للقضية الأفغانية، خاصة أن كافة الأطراف أظهرت إرادة حقيقية رامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وأوضح أن المملكة بصفتها رئيسة للقمة الإسلامية الحالية، وانطلاقًا من دورها التاريخي في قيادة العمل الإسلامي المشترك، ظلت تلعب دورًا محوريًا في دعم عملية السلام والمصالحة في أفغانستان، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في حث المجتمع الدولي على دعم عملية السلام في أفغانستان.
وأضاف أن المملكة تدعم جهود السلام في أفغانستان، تحقيقًا لرغبة شعبها في الأمن والسلام والمصالحة، وذلك من خلال المحافل الدولية والجهود الدبلوماسية الثنائية.
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