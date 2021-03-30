“سعود الطبية” تحذر من 7 ممارسات نفعلها مع الأسنان.. وهذه أضرارها

بلادي – الرياض :

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية 7 ممارسات سيئة تضر بالأسنان، يفعلها كثير من الناس، موضحة نتائجها السيئة على صحة الأسنان، والجسم بشكل عام.

وتضمنت تلك الممارسات السيئة مضغ مكعبات الثلج، والتي ينتج عنها تشققات وتصدع بالأسنان، ورضاعة الأطفال قبل النوم، والتي تعرّضهم لتسوس أسنانهم، كذلك مص حبوب التهاب الحلق، حيث يجب تنظيف الأسنان بعدها.

كما شملت استخدام معجون تبييض الأسنان بكثرة، حيث يؤدي إلى حساسية الأسنان، وتناول مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

ومن الممارسات السيئة تنظيف الأسنان بالعسل، الذي يُعد من المواد الطبيعية المسببة للتسوس، وكذلك استخدام بودرة تبييض الأسنان، ما يجعلها ذات ملمس خشن ويفقدها لمعانها.