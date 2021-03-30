بلغت قيمة المسروقات 325 ألف ريال.. القبض على 4 وافدين تورطوا بسرقة معدات ومواد بناء والمتاجرة بها في الرياض

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 وافدين مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 325 ألف ريال.
وأكد أنه جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
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