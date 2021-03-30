حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز سماءً غائمةً جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة تُصحب برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: “حائل، والجوف، والحدود الشمالية”.

كما توقّع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق: “الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 37 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 10 درجات مئوية في طريف.