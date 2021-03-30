شروط نقل الكفالة في المملكة العربية السُّعُودية، يرغب في التعرف عليها عدد كبير من الوافدين، من أجل الالتزام بتلك الشروط، واتباع تلك الخطوات بالطريقة الصحيحة يحمي الوافد من التعرض لأي مخاطر، أو مسائلة قانونية، فهو بذلك يحمي مصالحه من أي ضرر، حيث يجب عرض الأمر على وزارة العمل بالمملكة، وكذلك هناك رسوم يجب سدادها من أجل نقل الكفالة، وحرصًا منا على تجنب أي مشاكل قد تواجه الوافدين نقدم لكم من خلال السطور التالية، شروط نقل الكفالة التي يجب الالتزام بها من أجل إجراءات النقل، وكذلك الرسوم المطلوبة وطرق سدادها.

شروط نقل الكفالة في المملكة العربية السُّعُودية

من الضرورة أن يقوم الوافد بتسديد أي مخالفات مرورية في حال وجودها.

جواز السفر الخاص بالوافد يجب أن يكون ساري غير منتهي.

ألا يكون الوافد لديه تَذْكِرَة ذِهاب وعودة أو تَذْكِرَة ذِهاب نهائي.

يجب أن يتم الحصول على موافقة على نقل الكفالة من وزارة العمل.

أن تكون الإقامة الخاصة بالوافد ما زالت سارية.

الرسوم الخاصة بنقل الكفالة في المملكة العربية السُّعُودية

خدمة الكفالة من الخِدْمَات الهامة والضرورية بالنسبة للوافدين، وهي من الخِدْمَات التي تحتاج إلى سداد رسوم من أجل التمتع بتلك الخدمة، ويتم تحديد تلك الرسوم عن طريق وزارة العمل في المملكة، ويتم سداد تلك الرسوم إلكترونيًا، وبعد إتمام دفع تلك الرسوم يتم نقل الكفالة خلال 15 يوم من يوم السداد، وتختلف رسوم الكفالة حَسَبَ مرات نقلها، حيث تحتسب رسوم نقل الكفالة في أول مرة 200 ريال سعودي فقط لا غير، وفي المرة الثانية يجب سداد مبلغ 4000 ريال سعودي فقط لا غير، أما المرة الثالثة يجب سداد مبلغ قيمته 6000 ريال سعودي فقط لا غير.

خطوات نقل الكفالة عبر شبكة الإنترنت

أولًا يتم الحصول على موافقة مكتب العمل في المملكة.

ثانيًا يتم الرجوع إلى مكتب الجوازات، من أجل متابعة الطلب الذي تم تقديمه بخصوص نقل الكفالة.

يبدأ هنا في الخطوة الثالثة الاستعانة بالشبكة العنكبوتية، من أجل تقديم طلب من أجل نقل كفالته.

لابد أن يوافق الكفيل السابق على نقل الكفالة إلى شخص آخر، وإلا يُعد النقل لاغي.