نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد شهر رمضان ٢٠٢١ فلكيا في السعودية مصر وموعد رؤية هلال رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد شهر رمضان ٢٠٢١ هو أحد أهم ما يبحث عنه جميع المسلمين في الوطن العربي للحصول على الأجر والمغفرة، فهو شهر المغفرة والعتق من النار. لذلك، يتصدر موعد شهر رمضان 2021 للتعرف على موعد أول أيام شهر اليمن والبركات. وذلك مع اقتراب بداية شهر رمضان ١٤٤٢ بعد انتهاء النصف من شعبان قبل أيام قليلة.

موعد شهر رمضان 1442 في السعودية

تشير دراسات معهد الفلك الدولي إلى أن أغلب الدول في الوطن العربي لا يمكنها رؤية الهلال يوم الإثنين الموافق ١٢ أبريل المقبل، وهو اليوم الذي ستتحرى فيه معظم الدول هلال شهر رمضان ١٤٤٢ هجرية.

وبناء عليه ستكمل معظم الدول العربية شهر شعبان الذي بدأ يوم الاثنين ١٥ مارس الجاري، لمدة ٣٠ يوم، على أن يكون يوم الثلاثاء ١٣ أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك 2021.

هلال شهر رمضان ٢٠٢١

وفي سياق متصل أكد مدير الفلك الدولي محمد عودة عن رؤية هلال شهر رمضان ٢٠٢١ في معظم الدول العربية ستكون يوم الإثنين غير ممكنة بالعين المجردة بمختلف بلدان العالم الإسلامي، بينما من المحتمل رؤيتها بالتلسكوب بصعوبة بالغة في السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ومن المتوقع أن يكون ١٣ أبريل بداية شهر الصيام في معظم الدول العربية، بينما من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان ٢٠٢١ يوم الأربعاء ١٤ أبريل في بعض الدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة فقط، ودول شرق ووسط العالم الإسلامي.

موعد شهر رمضان 2021 في مصر

أعلن المعهد الجيوفيزيائي للبحوث الفلكية أن هلال شهر رمضان ٢٠٢١ يولد بعد اقتران فجر يوم الإثنين ١٢ أبريل، وهو ما يعني حدوث الاقتران ثاني أيام رؤية هلال رمضان ٢٠٢١ في مصر، بذلك؛ فإن غرة رمضان 2021 في مصر هو الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢١.