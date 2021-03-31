طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 2021 عبر أبشر الجوازات

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 2021 عبر أبشر يتم البحث على خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين من قبل المقيمين للعمل في المملكة العربية السعودية وكذلك معرفة رسوم التجديد ووقت التجديد ليتجنب الوافد الغرامات، ويكون ذلك قبل أنتهاء موعد صلاحية الإقامة، وما يترتب عليها من عواقب تصل للترحيل بشكل نهائي من السعودية، ويتم الترحيل نهائيا عدم لا يتم تجديد هوية الشخص المقيم للمرة الثالثة في ميعادها، تقوم المملكة العربية السعودية بمنح الإقامة لكل من يرغب في الإقامة على أراضيها أو ينوي العمل فيها وكذلك من يرغب في الإقامة الدائمة بالسعودية أيضا، حيث يصل عددهم في المملكة إلى حوالي 12 مليون وافد، من جنسيات عدة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 2021

أصبحت عمليات البحث عن صلاحية الإقامة داخل المملكة تتزايد سواء من العمال أو الأفراد الوافدين، وذلك من أجل متابعة موعد انتهاء الإقامة وكذلك موعد التجديد الخاص بها أيضاً للابتعاد عن الغرامات المالية التي تنص عليها الحكومة، ومن خلال النقاط التالية نوضح لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين والمقيمين:

أن يقوم المستعلم بالدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة أبشر . قوم باختيار أفراد. أن يقوم المستخدم بإدخال اسمه الشخصي وكذلك كلمة المرور. علي المستعلم اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة. قم بإدخال بيانات الإقامة كاملة وهم رقم الإقامة والرمز وكلمة المرور. علي المستعلم النقر علي أيقونة عرض. و أخيرا سوف يظهر للمستعلم جميع التفاصيل الخاصة بالإقامة من حيث رقمها وموعد انتهائها.

شروط تجديد هوية الإقامة 2021

وضعت المملكة العربية السعودية عدد من الشروط من أجل تسير عملية التجديد بشكل مرتب، ومن هذه الشروط:

يشترط تواجد العامل داخل الأراضي السعودية. تسجيل ما يثبت غياب العامل عن عمله، ووجود بصمة للعامل وصورة خلال التجديد. التأكد من سداد كافة رسوم التجديد الخاصة بالتجديد. تواجد صورة وبصمة للعامل أو أفراد الأسرة من تجاوز سنهم 15 عام لدى مؤسسة الجوازات. يجب ألا يكون العامل مُسجل كمتغيب عن العمل. سداد رسوم التجديد كاملة، وكذلك المخالفات المرورية.

قيمة الغرامة لتأخير تجديد هوية المقيم

أوضحت مدرية الجوازات السعودية أن في حال عدم تجديد الهوية للمقيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاءها، يتوجب عليه سداد قيمة الغرامة المذكورة، وتكون كالتالي :

في حالة تأخر المقيم عن تجديد الهوية للمرة الأولي يتوجب علية دفع غرامة بقيمة 500 ريال سعودي. إذا تأخر المقيم للمرة الثانية في تجديد الهوية عن معادها المحدد عليه بدفع غرامة مالية بقدر 1000 ريال سعودي . و أخيرا إذا تكرر عدم التجديد للمرة الثالثة يتعرض المقيم للعقوبة بالأبعاد .

والجدير بالذكر أن أهم ما أوضحته مدرية الجوازات بخصوص الغرامة المفروضة لتأخير تجديد هوية المقيم، وشروط الحصول علي تصريح السفر للفئات الاستثنائية،كما أوضحت الجوازات السعودية تعلن عن الغرامة المحددة لتأخير تجديد هوية المقيم.