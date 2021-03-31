برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، تم عقد جلسة مجلس الوزراء عبر تقنية الاتصال المرئي، وفي نهاية جلسة الاجتماع أعتمد مجلس الوزراء عدد من القرارات الهامة والتي كان على رأسها موافقة مجلس الوزراء على نظام التبرع بالأعضاء البشرية وترقية وتعينات، وسوف نتناول من خلال السطور التالية، الاثني عشرا قراراً الذين تم اعتمادهم في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء الموافق 17 شعبان 1442.

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يعتمد 12 قراراً جديداً

يجتمع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين منذ ظهور جائحة كورونا (كوفيد -19) عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي وفي نهاية الاجتماع يتم اعتماد قرارات مجلس الوزراء من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز متضمناً القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في الاجتماع.

ويوم أمس الثلاثاء الموافق 17 شعبان 1442 اعتمد مجلس الوزراء عدد من القرارات الهامة والتي كان على رأسها إقرار نظام التبرع بالأعضاء البشرية، كما أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين عادة ما يصدر عنه عدة قرارات تشتمل على تعيينات وترقيات، ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء بعد انتهاء الاجتماع كما يلي:-

من جهة أخري فإن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين عادة لا يقتصر على صدور عدد من القرارات بل يتطرق إلى أخر المستجدات على الصعيد الداخلي والخارجي، وتطورات جائحة كورونا المستجد وغيرها من الأمور التي تهم المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة حقوق الانسان، حيث يقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال تلك التقارير.