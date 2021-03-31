Elmoaten تسجيل جديد بحساب المواطن 1442 وتحديث البيانات وأسباب توقف الدعم

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عمر شويل - جدة تسجيل حساب المواطن وعمل حساب جديد والخطوات التي يتحتم على المسجلين الجدد القيام بها من أهم ما يبحث عنه الفرد السعودي بالبرنامج الاجتماعي الشهير، حيث تأتي الاستعلامات عن موعد صدور الأهلية وأسباب توقف الدعم وكيفية تحديث بيانات حساب المواطن ومتى، ونقوم بالرد على التساؤلات وشرح الخطوات التي يكون على المواطن اتباعها في التسجيل والاستعلام.

حسابات التسجيل على البرامج الخدمية بالمملكة

حساب المواطن السعودي 1442

هو برنامج اجتماعي خدمي قامت المملكة العربية السعودية بإنشائه بعد أن اتخذت عدد من قرارات وبرامج الإصلاح بالمملكة في خطة “رؤية 2030″، والتي تهدف إلى رفع النفقات الزائدة عن كاهل المملكة ورفع الدعم عن أسعار المحروقات والتخلي عن عدد من الخدمات المجانية، وذلك مع الحرص على الإنفاق على المشروعات الكبرى والجادة للملكة، وجاء الحرص على تبعات هذه الخطة والتي يعاني منها المواطنين ذوي الدخل المحدود.

شروط الأهلية والتسجيل في حساب المواطن

جاءت شروط التسجيل العامة في حساب المواطن كالشروط العامة في أغلب البرامج الخدمية في المملكة وهي أن يكون المسجل بالبرنامج سعودي الجنسية من أب سعودي أو أم سعودية، كما يجب أن يكون من ذوي الدخل المحدود ولا يكون له أملاك عقارية أو حيازات زراعية كما يجب ألا يكون له سجل تجاري أو تأمينات، وذلك لضمان الأهلية والاستحقاق للدعم والراتب الشهري، ويتم حساب الراتب الشهري الذي تقرر له أن يصرف في العاشر من كل شهر ميلادي حسب الدخل الشهري لرب الأسرة أو الفرد، وكذلك حسب عدد أفراد الأسرة.

نتائج الأهلية لشهر أبريل 2021 (الدفعة 41)

قام الحساب بإيداع 1.9 مليار ريال لشهر مارس.

المستفيدين الجدد التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق 10.5 مليون مستفيد.

المبالغ التي يتم صرفها بأثر رجعي 16.4 مليون ريال.

يحصل على الدعم في الدفعة 41 حوالي 77% من المستفيدين لنسبة 92% لأرباب الأسر بواقع 1050 ريال للأسرة.

أسباب توقف الدعم عن المستفيدين

يكون على المواطن أولا الالتزام بشروط الاستحقاق في حساب المواطن. لابد من الالتزام بمواعيد التسجيل التي يتم تقريرها أو فتحها. يقوم المسجلين بتحديث البيانات الخاصة بهم في حال تم تغيير الظروف. يتم تسجيل الاعتراض على الصرف في خلال 90 يوما على رابط اعتراضات الحساب.

تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن

يكون على المواطن الذي تغيرت ظروف الأهلية له أو تم تغيير في الوضع الذي قام بالتسجيل عليه أن يقوم بتسجيل البيانات الجديدة له، حيث يكون الفرد الذي تزوج قد تغيرت حالته التي كان مسجلا عليها، ويهيب البرنامج الشهير به أن يقوم بتحديث بيانات الحساب في غضون 15 يوما على الأكثر، ويكون من لم يقم بتحديث البيانات الخاصة به مرفوعا من صرف الدفعة الجديدة للشهر الجديد، وفي حال لم يقم بتقديم الاعتراض وتصحيح ما سبق يتم رفع اسمه بشكل نهائي من الدعم.

ويكون من ضمن البرامج الخدمية للسعوديين هو راتب الضمان الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المواطن السعودي محدود الدخل على استكمال النفقات الشهرية له.

تسجيل حساب جديد في حساب المواطن

يتم الدخول على الرابط الرسمي للحساب. يتم اختيار ايقونة تسجيل جديد يتم كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد بالشهور الهجرية. يقوم المواطن بكتابة رمز التحقق. يتم الموافقة على الشروط والأحكام. تصل للمستخدم رساله على رقم الهاتف بالرقم السري للدخول. يتم الدخول فيما بعد بالرقم السري للاستعلام عن صرف الدفعات الجديدة.

وتقوم الوزارات والهيئات بالمملكة بالتضافر جميعا لخدمة الوطن والمواطن حيث تتضافر لعمل قاعدة بيانات عامة فيها كافة المعلومات الخاصة بكل فرد من المجتمع، وذلك لضمان أن يكون لديها جميع البيانات الخاصة بمكان العمل والمؤسسات الخيرية التي يتعامل معها، وإذا كان يتقاضى راتب الضمان الاجتماعي أو حساب المواطن، وتتشارك الهيئات المعلومات لضمان أن يصل الدعم لمستحقيه من طبقات الشعب السعودي.

ويعتبر حساب المواطن السعودي من البرامج الاجتماعية الهامة التي سعت إليها المملكة بالسنوات الأخيرة، وذلك بعد اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية من الإصلاح الاقتصادي في “رؤية 2030″، والتي قضت برفع الدعم على العديد من الخدمات وأيضا رفع الدعم على الوقود مما رفع الأسعار وقّلص الوظائف، وجاء حساب المواطن ليساعد الأسر والأفراد المتضررين بشكل مباشر و غير مباشر من تلك القرارات.