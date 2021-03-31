موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442 والفئات المستحقة عبر موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442 ، تقوم وزارة الموارد البشرية بصرف الضمان الاجتماعي شهرياً للسعوديين المقيمين في المملكة وهو عبارة عن مبلغ مالي يستقطع من برنامج الزكاة لمساعدتهم على الظروف المعيشية وسد احتياجاتهم الأسرية ، ويستفيد منه محدودي الدخل والمعوقين والسيدة الأرملة وفق شروط معينة ضمن لائحة الضمان الاجتماعي ، وأصبح موعد صرف معاش الضمان الأكثر رواجاً على محركات البحث جوجل ويبحث الكثير عن الفئات المستحقة له ، وقد ذكرنا لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب عبر موقعنا ، وسوف نوضح في هذا المقال خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بسهولة عبر موقع الوزارة الرسمي .

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442

يمكنكم الدخول عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية الذي حددته الحكومة السعودية ، ومعرفة موعد صرف الدفعة الجديدة للمعاش والفئات المستفيدة ، وتحديث البيانات الخاصة بكم ، باتباع الخطوات الآتية :

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي

الأيتام وتشمل اليتيم الذي توفي والديه أو اليتيم مجهول الأبوين .

كبار السن والعاجزين عن العمل سواء كانوا ذكر آو انثي .

الفئات الغير معولة مثل الأرملة مع أيتام ، والمطلقة مع أبناءها واسر مدمني المخدرات .

المرأة الغير معولة مثل الأرملة والمطلقة وزوجة الغائب .

أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة .



وقد تم استثناء بعض الفئات الغير سعودية ويحق لهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي مثل :

الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل أمهات أيتام الذين لا يمتلكون وثيقة الجنسية ولديهم بطاقات تنقل .

السيدة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي .

السيدة الأجنبية الأرملة لرجل سعودي الجنسية .

أبناء الأرملة السعودية إذا كان زوجها اجنبي .