نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442 والفئات المستحقة عبر موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa في المقال التالي
موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442 ، تقوم وزارة الموارد البشرية بصرف الضمان الاجتماعي شهرياً للسعوديين المقيمين في المملكة وهو عبارة عن مبلغ مالي يستقطع من برنامج الزكاة لمساعدتهم على الظروف المعيشية وسد احتياجاتهم الأسرية ، ويستفيد منه محدودي الدخل والمعوقين والسيدة الأرملة وفق شروط معينة ضمن لائحة الضمان الاجتماعي ، وأصبح موعد صرف معاش الضمان الأكثر رواجاً على محركات البحث جوجل ويبحث الكثير عن الفئات المستحقة له ، وقد ذكرنا لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب عبر موقعنا ، وسوف نوضح في هذا المقال خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بسهولة عبر موقع الوزارة الرسمي .
موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442
يمكنكم الدخول عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية الذي حددته الحكومة السعودية ، ومعرفة موعد صرف الدفعة الجديدة للمعاش والفئات المستفيدة ، وتحديث البيانات الخاصة بكم ، باتباع الخطوات الآتية :
الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي
- الأيتام وتشمل اليتيم الذي توفي والديه أو اليتيم مجهول الأبوين .
- كبار السن والعاجزين عن العمل سواء كانوا ذكر آو انثي .
- الفئات الغير معولة مثل الأرملة مع أيتام ، والمطلقة مع أبناءها واسر مدمني المخدرات .
- المرأة الغير معولة مثل الأرملة والمطلقة وزوجة الغائب .
- أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة .
وقد تم استثناء بعض الفئات الغير سعودية ويحق لهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي مثل :
- الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل أمهات أيتام الذين لا يمتلكون وثيقة الجنسية ولديهم بطاقات تنقل .
- السيدة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي .
- السيدة الأجنبية الأرملة لرجل سعودي الجنسية .
- أبناء الأرملة السعودية إذا كان زوجها اجنبي .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442 والفئات المستحقة عبر موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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