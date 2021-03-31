“بالرقم المدني” رابط صرف المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa وآخر التصريحات عن الموعد

رابط صرف المساعدات المقطوعة والتي يتابع ملايين المستفيدين من هذا البرنامج الاجتماعي الكبير المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المواطنين، والذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدات ومقطوعة مبلغ من المالي يصل إلى ثلاثين ألف ريال لسداد ديون عليهم أو استكمال نفقات لهم، وتقوم الوزارة بوضع عدد من المعايير وتشترط أن يتم تطبيقها مع الاشتراط بالتسجيل عبر رابط الوزارة وتحديث البيانات المقررة للمواطن.

المساعدات الإنسانية لمؤسسات المملكة الخيرية

صرف المساعدات المقطوعة

تكون المقطوعة عبارة عن مبلغ من المال تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديده حسب حالة كل مستفيدي ويتم إيداعه في الحساب المصرفي له تزامنا مع إتاحة صرف المساعدات المقطوعة، وتقوم في كل عام بتحديد موعد واحد لصرف هذا المبلغ وسط توقعات العديد، حيث تم الصرف في العام الماضي 1440 في شهر رمضان ويترقب المستفيدين تحديد موعد الصرف مع اقتراب الشهر الكريم، ويقوم موقع تويتر الخاص بوزارة الموارد البشرية بتحديث آخر الأخبار.

خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يقوم المستخدم بالدخول على رابط الاستعلام عن المساعدات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم كتابة الرقم المدني للمستخدم. لابد من كتابة رمز التحقق. يبدأ بعدها العرض. لا يتم العرض في حال لم يتم تنزيل المبالغ النقدية.

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية أن كل ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد صرف المساعدات المقطوعة ليس صحيحا على الإطلاق وأن الوزارة تقوم الآن بدراسة وحصر جميع طلبات التسجيل الجديدة تمهيدا للإعلان عن أسماء المستفيدين، والذي يأتي تزامنا مع تحديد موعد صرف المساعدات.

إلية صرف المبالغ المقتطعة

يتم تحديد المواعيد المقررة للمبالغ المقتطعة للمواطن في حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق والتي يكون من أهمها الحاجة للمساعدة من مواطن سعودي، وان يكون مسجلا لدى وزارة الموارد البشرية ضمن قاعدة البيانات العامة لديها وألا يكون لديه ملكيات أو مباني أو سيارات، ويتم الصرف مرة واحدة في العام قرب شهر رمضان، ويترقب مواطني المملكة المسجلين بالوزارة تحديد موعد لصرف الجديد.