ايداع المساعدة المقطوعة 1442 رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وزارة الموارد السعودية

المساعدة المقطوعة يريد المئات من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية معرفة مواعيد الحصول على المساعدة الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتلك المساعدة التي تقدمها وزارة العمل للعديد من الفئات من أجل دعمهم ماديا والقضاء على حالات الفقر والعوز بالمملكة، ولسد احتياجات الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، ويريد العديد من الأشخاص صرف المساعدة قبل حلول شهر رمضان المعظم لشراء المستلزمات الخاصة بهم ومتطلباتهم الغذائية، حيث أن التسوق يكون صعبا خلال نهار رمضان، الحاجة المسلمون التفرغ للصلاة والعبادة في الشهر المبارك.

المساعدة المقطوعة بالسعودية

سوف يتم خلال الأيام المقبلة صرف الدفعة ٣٢ من مساعدة الضمان الإجتماعي التي توفرها وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية لكافة الأشخاص المستفيدين المستحقين للمنحة و التى تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم، ومن الجدير ذكره أن تم الخير صرف المساعدة لمدة ٣ شهور متتالية بسبب الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوقوف فئات بعينها لها أحقية الحصول على منحة الضمان الاجتماعي، وتلك الفئات هى:

يتم صرفها للنساء سواء الأرامل أو المطلقات أو السيدة التي ليس لديها عائل أو السيدات كبار السن.

أسر السجناء والشهداء.

الأسر التي ليس لديها عائل.

الأسر محدودة الدخل.

الفقراء.

الرجل الاعزب الذي لم يتجاوز راتبه ٣٠٠٠ آلاف ريال سعودي.

الشخص المتزوج الذي لا يتعدى راتبه ٨٠٠٠ ريال سعودي.

ومن الجدير ذكره أن لا يتم صرف اى مساعدة مقطوعة لغير الأشخاص السعوديين، حيث أن أهم شرط من شروط الحصول على هذا الدعم أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين

يمكن لجميع الأفراد الآن الاستعلام عن أسماء الأفراد المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال الدخول على رابط وزارة العمل والقيام بتسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية ورقم الطلب الخاص بالمستفيد، بعد ذلك عليك عليك إدخال رمز التحقق الذي سيظهر لم على الشاة، ثم اضغط على زر استعلام، ومن ثم ستجد كافة البيانات التى تريد معرفتها متاحة أمامك على الشاشة