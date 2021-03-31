قسط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب مع تمويلك الشخصي لدى بنك البلاد

قسط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب مع قرضك الشخصي لدى بنك البلاد فتستطيع الآن من التمويل الشخصي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية أن تتمتع بمجموعة كبيرة من المزايا التي يوفرها قرضك الشخصي من بنك البلاد أولاً هو تمويل يتوافق مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية ثانياً لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن وبه العديد من المزايا الأخرى التي سوف نعرضها سوياً لكم

قسط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى بنك البلاد

حيث يقدم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية قرض الأسهم وهذا القرض يساعد العملاء في توفير احتياجاتهم المختلفة ويساعدهم في تحقيق أهدافهم وذلك من خلال مزايا التى يتمتع بها هذا التمويل المقدم من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يتميز القرض الشخصي من بنك البلاد بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي لدى بنك البلاد يتميز بأنه تمويل سريع فى الإجراءات

يتميز القرض الشخصي من بنك البلاد بأن قيمة القرض يستطيع العميل سداده على فترة طويلة الأجل تصل إلى 60 شهر

يستطيع العميل المتقدم بالحصول على التمويل السداد المبكر في أى وقت

يتميز التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بأنه يمكن تأجيل قيمة قسط كل سنه

القرض الشخصي من بنك البلاد يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل

التمويل الشخصي من بنك البلاد يتميز بأن العميل يستطيع الحصول على قرض إضافي

يستطيع العميل المتقدم الحصول على قرض شخصي يصل قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي

يستطيع العملاء المتقاعدين طلب الحصول على القرض الشخصي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

صمم التمويل الشخصي من بنك البلاد ليخدم عدد كبير من العملاء فيستطيع المواطن السعودي الحصول عليه ويستطيع أيضاً المواطن الغير سعودي الحصول عليه

يستطيع العملاء العاملين بالبنوك الحصول على التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب

شروط القرض الشخصي لدى بنك البلاد

التمويل الشخصي من بنك البلاد يستطيع الحصول عليه كل من المواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين وأيضاً المتقاعدين كل ذلك بعد توافر الشروط وهي

لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للحصول على التمويل

لابد أن يمتلك العميل المتقدم حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي أو الخاص أو جهة معتمدة لدى بنك البلاد

لابد أن يكون المواطن السعودي المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي والمواطن المقيمين يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد

بعد أن تتوافر لدى العميل المتقدم شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك البلاد ويرغب في الحصول على القرض عليه توفير المستندات التالية

تقديم الهوية الوطنية وغير منتهية الصلاحية

نسخة من بطاقة العمل للعاملين في القطاع العسكري

وللحصول على باقى الأوراق المطلوبة يرجى زيارة صفحة التمويل الشخصي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية