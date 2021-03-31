نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قياس القدرات برقم الهوية 1442 من خلال موقع قياس الإلكتروني في المقال التالي
يترقب الكثير من الطلاب الإعلان عن نتائج قياس القدرات برقم الهوية 1442 وذلك بعد أن قام الطلاب بأداء الاختبارات خلال الفترة الماضية، حيث أعلن المركز الوطني للإعلام والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن الموعد الخاص بظهور نتائج قياس القدرات، نجد أن هناك إقبال متزايد من طلاب المملكة العربية السعودية الذين قاموا بإجراء اختبارات قياس القدرات من أجل التعرف على مستويات بعض الطلاب الذين حصلوا على مراكز متقدمة في بعض مواد الثانوية العامة خلال العام الدراسي الماضي.
رابط نتائج قياس القدرات برقم الهوية
ولمعرفة نتائج قياس بعد الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس من خلال إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات التالية:
- بعد قيام الطالب للدخول على رابط الموقع سوف تظهر أمامه صفحة الموقع الرئيسية ، فيقوم أولاً بتسجيل الدخول عليها.
- بعد ذلك يبحث عن الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن نتائج الاختبارات.
- بعدها يقوم بإدخال البيانات المطلوبة من مثل الاسم، ورقم الهوية، وأيضاً رمز التحقق وبيانات أخرى سوف تطلب منه إدخالها.
- يقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- يكتب الطالب اسم المادة التي يرغب في معرفة نتيجتها وأيضا يقوم بإدخال رقم الهوية الخاصة به ونوع الاختبار.
- يضغط على كلمة بحث، وسوف تظهر له نتيجته على الفور.
المركز الوطني للقياس 1442
كما أعلن المجلس الوطني بالمملكة العربية السعودية أن نتيجة اختبارات القدرات سوف يتم إعلانها بشكل إلكتروني، ولكن في حالة ما إذا لم يستطيع الطالب أن يحصل على نتيجته إلكترونيا سوف يكون بإمكانه أن يتصل على الرقم الآتي ليتعرف على النتيجة 920033555 وذلك حتى يستطيع الجميع معرفة نتائجهم بالطريقة التي يفضلونها.
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