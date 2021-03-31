نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الراجحي بالتقسيط الميسر للسعودي والمقيم والمتقاعد بشروط سهلة في المقال التالي

قرض الراجحي بالتقسيط الميسر أحد قروض مصرف الراجحي التي يقدمها للمواطنين في المملكة العربية السعودية سواء كان مواطن سعودي أو مواطن مقيم أو متقاعد وذلك من خلال شروط غير معقدة وإجراءات فورية وسريعة لتنفيذ الطلب ، ويوفر مصرف الراجحي هذا المنتج للأفراد بالمملكة بهدف تلبية الاحتياجات الشرائية للعميل لشراء السيارة التي يرغب بها حيث يقوم البنك بشراء السيارة التي يختارها العميل من أحد البائعين المعتمدين لدي مصرف الراجحي وبعد ذلك يقوم البنك ببيعها للعميل وذلك حسب مدة تقسيط مبلغ التمويل المتفق عليها كما يعطي البنك الحق لطالب التمويل بتسجيل السيارة بإسمه أو بيعها. مميزات قرض الراجحي بالتقسيط الميسر منتج تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية الإسلامية لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية. يوفر البنك الموافقة الفورية والسريعة عند التقدم بطلب تمويل الراجحي بالتقسيط الميسر. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم والمتقاعد أيضاً الاستفادة من التمويل بشروط غير معقدة. متاح هذا المنتج لتمويل السيارات الجديدة أو المستعملة. إجراءات سريعة لاستكمال طلب الحصول على تمويل الراجحي. يوفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية فرصة التقديم على طلب المنتج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وذلك عن طريق تعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات المطلوبة. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال فترات سداد تتناسب مع الدخل الشهري وتصل حتى 12 شهر. معاير الاستحقاق للمتقدم السعودي والمستندات المطلوبة الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة وذلك للاستفادة من التمويل.

الحد الأدنى للدخل الشهرى لطالب التمويل هو 2000 ريال سعودي.

يلزم تقديم بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين وتكون سارية.

تقديم نموذج طلب المنتج وذلك بعد تعبئته بكافة البيانات المطلوبة.

العنوان الوطني الخاص بطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

يلزم توفير عرض أسعار موجه إلى مصرف الراجحي والطالب التمويل.

يشترط تقديم كشف حساب بنكي لأخر ستة أشهر وذلك للعملاء الغير مرتبطين بتحويل رواتبهم الشهرية على البنك. معاير الاستحقاق للمتقدم المقيم والمستندات المطلوبة عمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يزيد عن 65 سنة وذلك للاستفادة من التمويل.

الحد الأدنى للدخل الشهرى لطالب التمويل هو 2000 ريال سعودي.

تقديم صورة من تأشيرة الإقامة وصورة من جواز السفر.

العنوان الوطني للمقيم في المملكة العربية السعودية.

تقديم نموذج طلب التمويل وذلك بعد تعبئته بكافة البيانات المطلوبة.

يلزم تقديم شهادة راتب مصدقة من وزارة التجارة.

توفير عرض أسعار موجه إلى مصرف الراجحي وللعميل.

يشترط تقديم كشف حساب بنكي لأخر ستة أشهر وذلك للعملاء الغير مرتبطين بتحويل رواتبهم الشهرية على البنك. معاير الاستحقاق للمتقدم المتقاعد والمستندات المطلوبة يشترط أن يكون المتقاعد سعودي الجنسية.

الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 65 سنة.

الحد الأدنى للدخل الشهرى لطالب التمويل هو 1900 ريال سعودي.

يشترط تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

تقديم نموذج طلب التمويل وذلك بعد تعبئته.

تقديم عرض أسعار موجه إلى مصرف الراجحي وللعميل.

يشترط تقديم صورة من دليل يثبت وجود دخل مالي لطالب التمويل من الحكومة. خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة خبز بيتي احلى من الجاهز عمر شويل - جدة قرض الراجحي بالتقسيط الميسر للسعودي والمقيم والمتقاعد بشروط سهلة - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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