قسط مع الراجحي بدون هامش ربح من خلال عرض التقسيط بشروط ميسرة لجميع العملاء

قسط مع الراجحي بدون هامش ربح أحد العروض المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي للأفراد في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة للاستفادة من العرض، ويتيح مصرف الراجحي من خلال عرض التقسيط للعملاء فرصة تقسيط المشتريات بقيمة 1000 ريال سعودي أو أكثر بدون هامش ربح وذلك بفترة سداد من ثلاثة إلى ستة أشهر عن طريق برنامج تساهيل الذي يوفره البنك للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، ويعتبر مصرف الراجحي من أكبر وأهم المصارف الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية حيث يمتلك البنك أكبر شبكة فروع بالمملكة والتي يصل عددها إلى 570 فرع بالإضافة إلى 152 فرع مخصص للسيدات فقط ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على بطاقة قسط الراجحي الائتمانية بدون هامش ربح كما سوف نوضح في هذا المقال كيفية التقديم على طلب بطاقة الراجحي الائتمانية للتقسيط والشروط الواجب توفرها للاستفادة من عروض بطاقة الراجحي.

قسط مع الراجحي بدون هامش ربح من مصرف الراجحي

مصرف الراجحي أحد أهم البنوك الإسلامية في المملكة والذى يقدم مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات التمويلية والعروض المصرفية التي تلبي كافة المتطلبات المالية والشرائية للأفراد من كافة الشرائح الاقتصادية وموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، وقد جاء عرض التقسيط بدون هامش ربح ضمن مجموعة من العروض المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد من خلال بطاقة الراجحي الائتمانية والتي تتيح للعميل تقسيط مشترياته بقيمة 1000 ريال سعودي أو أكثر وذلك لمدة سداد ميسرة تبدأ من 3 أشهر إلى ستة أشهر بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وسهلة ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات بطاقة قسط الراجحي الائتمانية.

تتيح بطاقة قسط الراجحي الائتمانية للعميل فرصة شراء جميع المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها في حالة عدم توافر المال لديه وبعد ذلك يقوم العميل بسداد المبلغ المالي على أقساط ميسرة. تتميز بطاقة قسط الراجحي أنها بدون هامش ربح. بطاقة ائتمانية مطابقة لضوابط الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أنها سهلة الأستخدام ولا تخضع إلى أي قيود من مصرف الراجحي. يعطي مصرف الراجحي من خلال بطاقة قسط الراجحي الائتمانية صلاحيات كبيرة للعملاء مثل تسديد المبلغ المالي على أقساط ميسرة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 6 أشهر. تمكن بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح للعميل إمكانية شراء كل ما يحتاج إليه من جميع الوسائل المتاحة للشراء سواء كان من المتاجر أو الأسواق أو المواقع الإلكترونية.

كيفية التقديم على طلب بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح

يمكن للأفراد الراغبين في طلب عرض قسط مع الراجحي بدون هامش ربح التقديم على طلب الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي وذلك عن طريق الدخول على الرابط الإلكتروني لنموذج الطلب وملئ النموذج بجميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل الأسم والسن والجنسية والجنس ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من تعبئة نموذج الطلب يقوم العميل بإرسال نموذج الطلب وبعد ذلك يقوم البنك بمراجعة توافر جميع الشروط التي وضعها البنك للاستفادة من البطاقة وبعد التأكد من توافر تلك الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة يستطيع العميل الحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية.

شروط الاستفادة من بطاقة قسط الراجحي الائتمانية

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك حساب بنكي لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون فاتورة الشراء لا تقل عن 1000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من بطاقة الراجحي الائتمانية بدون هامش ربح. يحق للمتقدم بالطلب إدارج أربعة عمليات تقسيط في برنامج تساهيل المتاح لدي البنك. تتطبق هذا الشروط والإمتيازات على بطاقة المرابحة الائتمانية فقط لدي مصرف الراجحي.