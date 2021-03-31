absher الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر أبشر

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من الأمور الهامة التي يجب أن يحرص عليها كل مواطن وافد إلى الأراضي السعودية، وقد أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التأكد من صلاحية الإقامة قبل انتهائها؛ وذلك حتى لا يقع المواطن تحت طائلة الغرامات المفروضة على انتهاء هوية المقيم، ويستطيع المواطنين الاستعلام من خلال دخول منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

منصة أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

تحرص الحكومة السعودية على توفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني؛ حيث يستطيع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية منصة أبشر الإلكترونية. القيام بتسجيل الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور في تبويب أبشر أفراد. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة الاستعلامات. النقر على خيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة. القيام بتسجيل رقم الإقامة، وإعادة إدخال الرمز المائي. النقر على زر عرض لتظهر كافة تفاصيل التأكد من صلاحية الإقامة وموعد الانتهاء وتاريخ التجديد.

رسوم تجديد الإقامة 2021

حددت المديرية العامة للجوازات رسوم تجديد الإقامة 2021 الخاصة بالوافدين، ويستطيع التعرف عليها عند الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وهذه الرسوم ليست ثابتة بقيمة واحدة لكافة المقيمين، ولكنها مختلفة، كالتالي:

رسوم الإقامة للعاملين بالقطاع الخاص تبلغ 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد هوية المقيم للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للمرافقين الذين تجاوزا سن 18 عام 500 ريال سعودي.

رسوم تجديد هوية المقيم للطلبة الحاصلين على تأشيرة دراسة مجانية.

غرامة التأخير في تجديد الإقامة

عدم الالتزام بتجديد هوية المقيم في المواعيد المحددة كما ظهر عند الاستعلام عن صلاحية الإقامة، فإن الشخص يعرض نفسه للغرامات المفروضة على عدم تجديد رخصة الإقامة؛ حيث يدفع المواطن 500 ريال سعودي غرامة تأخير عن عدم تجديد صلاحية الإقامة للمرة الأولى، وتتضاعف الغرامة في حالة عدم التجديد للمرة الثانية، وعند تكرار التأخير للمرة الثالثة يتم الترحيل عن البلاد.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات حدد شروط تجديد هوية المقيم بعد الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة؛ اشترطت أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون قد قام بسداد رسوم التجديد والمخالفات المرورية إن وجدت، وأن يكون لديه جواز سفر ساري، وتأمين صحي ساري، بالإضافة إلى تحديد مدة التجديد.