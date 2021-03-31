وزارة الداخلية بالمملكة توضح خطوات تعديل البيانات في السجل المدني

وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين بالمملكة السعودية لمعرفة خطوات تعديل البيانات الخاصة بهم في السجل المدني بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الأحوال المدنية وذلك من خلال موقع تويتر عبر الإنترنت أنه يمكن للجميع الاستفادة من خدمة تعديل البيانات في السجل المدني، والتي تتضمن تصحيح الحالة الاجتماعية أو تعديل المؤهل الدراسي وتتضمن أيضا تعديل الاسم باللغة الانجليزيه وربط سجلات الابناء بسجلات آبائهم.

خطوات تعديل البيانات في السجل المدني

في الخطوة الأولى التي تساعدك على تعديل البيانات الخاصة بك في السجل المدني من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بهذا المستفيد عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة، والضغط على خدماته بعد ذلك تقوم بتحديد الأحوال المدنية والضغط على مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية ثم الضغط على مركز الرسائل والطلبات ثم تبدأ باختيار طلب جديد والضغط على اختيار الخدمة، وسوف تقوم باستكمال باقي الإجراءات حتى الانتهاء من تعديل البيانات في السجل المدني.

خدمات جديدة ومنصة ابشر أفراد

أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية أنها تهتم طوال الوقت تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية وقامت بإنشاء بعض الخدمات الجديدة يمكن للجميع الحصول عليها من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

إطلاق الهوية الرقمية عبر تطبيق ابشر أفراد

أعلنت بشكل رسمي وزارة الداخلية عن إطلاق نسخة جديدة من الهوية الوطنية ويمكن الحصول عليها من خلال ابشر أفراد ومعروفه في الوقت الحالي باسم الهوية الرقمية، وذلك من خلال التعاون مع مركز المعلومات الوطني حيث أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية امكانية التحقق من الهوية بشكل إلكتروني من خلال ابشر أفراد دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.