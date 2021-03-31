عروض تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 تقسيط بدون مقدم

عروض تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 تتنوع لتشمل تقسيط بدون مقدم أو عروض سيارات اقساط اقل من 1000 ريال وغيرها من عروض تقسيط السيارات سواء أكان التقسيط عبر التمويل التأجيري المنتهي بالتملك أو من خلال التمويل بالمرابحة من خلال البنوك أو من شركات التمويل وغيرها من الجهات التي تقدم تمويل شراء سيارة جديدة في السعودية وبالرغم من إقبال البعض على عروض تقسيط السيارات بدون مقدم إلا أنه لا يخلو من العقبات ولا يجب أن يكون هو الخيار المفضل للجميع ونصيحتنا لك ألا تتسرع في المقارنة بين أفضل عروض التقسيط واختيار العرض الأنسب لك على المدى الطويل ولا تنبهر بالمزايا اللحظية أو الآنية التي يقدمها لك البنوك وشركات التمويل والوكلاء.

سعر تويوتا لاند كروزر ديزل 2021

يختلف سعر تويوتا لاند كروزر ديزل 2021 بحسب الموديل والطراز وكذلك في حالة تم إضافة ضريبة القيمة المضافة أم لا حيث يوجد 3 موديلات من لاند كروزر ديزل وكل موديل له سعر مختلف لكن المواصفات لا تختلف بشكل كبير حيث تعتبر الأساسيات والكماليات في جميع الموديلات واحدة أو متقاربة إلى حد كبير حيث يصل سعر الموديل الأول من تويوتا لاند كروزر ديزل شامل ضريبة القيمة المضافة GXR1 Diesel إلى 230 ألف ريال تقريبًا.

أما سعر لاند كروزر GXR2 Diesel شامل ضريبة القيمة المضافة فيصل إلى 247 ألف ريال في السعودية في حين يبلغ سعر الموديل الثالث من تويوتا لاند كروزر 2021 وهو GXR3 Diesel إلى 277 ألف ريال شامل الضريبة المضافة بنسبة 15 % وهذا هو السعر النقدي أي الذي يتم بناء عليه احتساب قيمة الفائدة السنوية أو الربح الذي يتم تحميله على ثمن السيارة بوجه عام.

تقسيط لاند كروزر ديزل بدون مقدم

هناك 3 عوامل مهمة يجب النظر إليها عند اختيار عروض تقسيط بدون مقدم؛ العامل الأول وهو دفعة التملك وهذه لا يجب بأي حال من الأحوال أن تزيد على 40 % من ثمن السيارة بمعنى لو كانت السيارة بـ300 ألف ريال تقسيط فإن الدفعة الأخيرة سيتكون في حدود 120 ألف ريال كحد أقصى، أما العامل الثاني فهو صافي الدخل الشهري فأصحاب الدخل من 10000 آلاف ريال فما فوق هم من ينصح بهذا النوع من التقسيط في حين يمثل العامل الثالث عدد الأقساط والذي قد يصل إلى 60 شهرًا بحد أقصى.