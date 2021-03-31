نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Competition رابط منصة مدرستي التعليمية schools.madrasati.sa وكيفية تسجيل الدخول عبر منصتي مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية، تزداد عمليات البحث عبر العديد من المحركات المختلفة في المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي التعليمية حيث قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتفعيله مؤخرًا وذلك من أجل تطبيق منظومة التعليم عن بعد الجديدة في ظل انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وحتى يستطيع جميع الطلبة والطالبات في جميع أنحاء المملكة من التعليم ومتابعة الدروس التعليمية الخاصة بهم واستكمال المسيرة التعليمية لجميع الصفوف الدراسية بداية من الصفوف الإبتدائية وحتى الصفوف الثانوية ودراسة جميع المواد الدراسية المختلفة لكافة الطلبة والطالبات، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل حول خطوات التسجيل في المنصة وطريقة الاستعلام عنها.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يُعد رابط منصة مدرستي التعليمية هي واحدة من أهم وأفضل المنصات التعليمية الإلكترونية التي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث تُقدم هذه المنصة العديد من الخدمات التعليمية وتهدف إلى استكمال التعليم عن بعد بشكل إلكتروني وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة السعودية في البلاد للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، وتُمثل هذه المنصة حلقة الوصل بين الطلبة والطالبات والمعلمين حيث يستطيع جميع الطلاب استكمال الدراسة ومذاكرة الدروس التعليمية الخاصة به في جميع المواد عبر هذه المنصة الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

خطوات التسجيل في رابط منصة مدرستي التعليمية

يمكن لكافة الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية الدخول إلى المنصة عن طريق الخطوات التالية:-

الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية.

كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

الضغط على تسجيل الدخول إلى المنصة.

بعد ذلك يختار الطالب ما يريد والدروس التي يرغب في حضورها.

تكثر عمليات البحث صباحاً على رابط منصة مدرستي التعليمة وتسجيل الدخول للتعلم عن بعد لجميع الطلاب بالمملكة العربية السعودية، جدير بالذكر أنه قد أًتيح مؤخراً إستبيان لتحديد توقيت الدراسية على منصة مدرستي خلال شهر رمضان، كما أنه بدات مسابقة مدرستي تبرمج ولكيفية التسجيل في المسابقة يمكنك الدخول على الرابط المرفق بالأعلى خلال السطور الاولى من الموضوع.

التسجيل في مسابقة مسابقة مدرستي تبرمج

انطلقت مؤخراً مسابقة مدرستي تبرمج للطلاب، ويمكن لجميع الطلاب الان التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول على موقع العودة الى المدارس وقم بالضغط على خيار مسابقة مدرستي الموجودة اعلى يسار الصفحة واتبع الخطوات الموجودة، وقم بتنزيل ماينكرافت الاصدار التعليمي وقم بتسجيل الدخول بحساب مدرست الخاص بك، ثم قم باختيار احد الانشطه الموجودة على ماينكرافت واكمل المهام المطلوبة منك.