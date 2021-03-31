نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل انتشار جائحة كورونا بالعالم والمملكة العربية السعودية فقد حرصت حكومة المملكة علي إطلاق عدد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية لدعم مبدأ التباعد الاجتماعي وتسهيل أمور التعامل الخاص بالمواطنين مع الوزارات والهيئات المختلفة ودواوين الحكومة وعلي رأسها وزارة الصحة السعودية والتي تعني بشكل مباشر وأساسي في مكافحة تلك الجائحة، والتسجيل في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة أصبح أمر بديهي وإلزامي في الأيام الحالية للحصول علي خدمات وزارة الصحة عن بعد، وقد قامت حكومة المملكة بالتعاون مع هيئة ساديا للبيانات والذكاء الصناعي بتطوير تطبيق توكلنا وذلك لإدارة عملية منح تصاريح إلكترونية للمقيمين والمواطنين في ظل حظر التجوال المفروض بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الهيئات والوزارات.

خدمات تطبيق توكلنا من وزارة الصحة عبر الهاتف الجوال

وحرصاً من وازرة الصحة علي حكم عملية العودة التدريجية للأنشطة الحياتية في المملكة فقد أصبح التسجيل في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة سبيل سريع للاستفادة من عدة خدمات مثل توضيح الحالة الصحية لمستخدمي التطبيق في خصوصية تامة وأمان تام وللتسجيل في تطبيق توكلنا عليك باتباع الخطوات التالية :

في البداية عليك بالدخول لموقع أبشر عبر الإنترنت.

تسجيل بيانات دخول الحساب الشخصي للفرد من مستخدم وكلمة مرور.

التوجه لمبوب خدمات الأفراد واختيار قسم خدماتي.

اختيار تعريف رقم الهاتف المحمول علي برنامج توكلنا.

إدخال رقم الهاتف الخاص بكم والتسجيل وانتظار رسالة تأكيد برمز خاص علي الهاتف.

إدخال الرمز الوارد بالرسالة في خانة الرمز بالموقع والضغط علي مفتاح تفعيل.

يمكنك الآن الاستفادة من خدمات التطبيق بعد تفعيل حسابك.

وتتطلب مواجهة الجائحة تظافر الجهود بين الدولة والمواطنين ، وهو ما تحث عليه الدولة وتتيح من خلال البرنامج إمكانية الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفين لإجراءات الحظر أو الاحترازيات واخترق الأماكن المحظورة بقرار من الجهات الصحية.

كيفية التسجيل في موقع وتطبّيق توكلنا

للتسجيل في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة عليك اتباع الخطوات التالية

تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج من متجر التطبيقات علي هاتفك أي كان نوعه.

الضغط علي تسجيل مستخدم جديد.

مليء بيانات رقم الهوية الوطنية للمواطنين أو الإقامة للوافدين.

مليء بيانات تاريخ الميلاد الخاص بالمستخدم.

قراءة الشروط والضغط علي الإقرار.

إنشاء كلمة مرور من اثني عشر خانة بما يحتوي أحرف انجليزية كبيرة وصغيرة وأرقام.

يتم تحديد مكان إقامتك علي الخريطة بدقة.

إجابة كافة الأسئلة الصحية المطروحة عليك.

تحديد المكفولين والتابعين لمستخدم الحساب والمقيمين معه بذات المنزل أو محل العمل.

أخيراً نضغط علي ابدأ لاستخدام البرنامج وخدماته.

ويأتي تطبيق توكلنا استكمالاً لسلسلة من التطبيقات والمنصات التي تطرحها الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الصحة مثل منصة صحة بالمملكة ، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا بالتفصيل والخطوات :