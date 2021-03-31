الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان و التسجيل بالتفصيل بالمملكة العربية السعودية

الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالمملكة العربية السعودية عباره عن وحدات سكنيه مجهزة بدعم من وزارة الإسكان وهى مخصصة لكل اسره محتاجة ومن لديهم دخل مادي محدود وهذا متوفر لكل من يحمل الجنسية السعودية داخل المملكة؛ وهذا المشروع يشمل العديد من الوحدات السكنية لكل مستفيد من الضمان الاجتماعي وعلنت وزاره الإسكان بالمملكة عن برنامج سكني لها لتقديم هذه الخدمة ولكن ذلك تحت شروط يجب توفرها في الشخص الذي يتقدم للتسجيل في تلك الوحدات سوف نعرض اهم الشروط لكل فئه سواء أزامل أو مطلقات أو أي سعودي ينطبق علية الشروط .

الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي داخل المملكة والشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم سعودي ومقيم داخل المملكة من الشروط الأساسية لتقديم الخدمة و أن يكون قد قام بتسجيل في الضمان الاجتماعي من قبل ولا يكون قد استفاد من تلك الخدمة والدعم من قبل وان يكون ليس له دخل اخر غير الدعم وان كان له أي دخل اخر يمكن أن يستفيد بالخدمة ولاكن بمقابل مادي مختلف.

طريقة التقديم لتسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالمملكة

ندخل على موقع الإسكان السكنى من خلال موقع وزاره الإسكان و نقوم بالضغط على تسجيل الدخول الذي يظهر لنا سوف يطلب منا تسجيل البيانات بإدخال رقم الهوية ورقم الهاتف وإدخال كلمه مرور وتاريخ الميلاد او عن طريق استخدام خدمة ابشر.

سوف يظهر لنا كل بيانات أفراد الأسرة ثم نقوم بتكملة تلك البيانات عن طريق إدخال تاريخ الميلاد لكل فرد من أفزاد الأسرة ثم نقوم بإدخال بيانات الدخل والمهنة والبنك الذي يتم التعامل معه في المملكة السعودية ثم نكمل البيانات بشكل سليم حتى يتم تغيير حاله الأهلية إلى مستحق

الإسكان التنموي للأرامل والمطلقات بالمملكة واهم الشروط للتسجيل

للأرملة الحق في التسجيل سواء كانت مسئولة عن أطفال أو غير ذالك وان كان لديها أطفال يكون لا يتعدى عمر أولادها عن 25 سنه وان تقدم ما يثبت بعدم امتلاكها لأي سكن أو ممتلكات خاصة باسمها وان يكون مكان إقامتها داخل المملكة وبالنسبة للمطلقة يجب أن يمر على تاريخ طلاقها عامين علي الأفل لتستطيع أن تقدم في تلك الخدمة ويمكنها التقديم سواء كان لديها أطفال أوليس لديها أطفال.