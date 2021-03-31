منصة مدرستي | مسابقة مدرستي تبرمج 2021 ورابط الاشتراك وتسجيل الدخول بها عبر موقع العودة إلى المدارس

مسابقة مدرستي تبرمج، تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن مسابقة مدرستي تبرمج، وكيفية التسجيل والاشتراك بها، وذلك بعد قيام وزير التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن تلك المسابقة، والهدف من تلك المسابقة هو خلق بيئة إبداعية بين الطلبة، وذلك في مجال البرمجة والتقنية داخل المملكة العربية السعودية، ونظرا لزيادة عمليات البحث عن رابط الاشتراك في تلك المسابقة، يقدم لكم موقعنا بعض المعلومات عنها وايضا رابط الاشتراك فيها، لكي يتمكن العديد من الطلبة من الالتحاق بها بكل سهولة عبر زيارة ذلك الرابط الرسمي، وإليكم التفاصيل في السطور التالية، تابعوا معنا.

رابط الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج 2021

بعد الإعلان عن مسابقة مدرستي تبرمج 2021، قرر العديد من الطلاب الاشتراك في تلك المسابقة لاظهار مواهبهم وإمكانياتهم في مجال التقنية والبرمجة، ويمكن الاشتراك في المسابقة عبر زيارة رابط موقع العودة إلى المدارس التابع لمنصة مدرستي، ويتوفر في ذلك الرابط كافة التفاصيل الخاصة بالاشتراك والذي يمكن أن يتعرف عليها الطالب ويطلع عليها قبل الاشتراك.

مسابقة مدرستي تبرمج

أتاحت المملكة العربية السعودية عبر وزارة التعليم إمكانية اشتراك الطلبة والطالبات في مسابقة مدرستي تبرمج، وذلك بهدف الرقي والتطوير في مجال البرمجة ونشر ثقافة المجال التقني بين الطلاب، وقد اشترك بالفعل العديد من الطلاب في تلك المسابقة ويبلغ عدد الطلبة المشتركين إلى الآن أكثر من 57 ألف طالب وطالبة من العديد من المدارس المختلفة بكافة أنحاء المملكة، وهم في مراحل دراسية مختلفة وليسوا من مرحلة بعينها، وكانت وزارة التعليم قد نشرت طريقة التسجيل في تلك المسابقة وذلك عبر رابط العودة إلى المدارس التابع لمنصة مدرستي، ونقدم لكم رابط الاشتراك في المسابقة والتعرف على شروطها في الفقرة القادمة.

تتزايد عمليات البحث حول رابط الدخول الى منصة مدرستي التعليمية لحضور الحصص وحل الواجبات وذلك لجميع الطلاب داخل المملكة العربية السعودية، ونوفر لكم من خلال هذا الموضوع رابط مباشر لتسجيل الدخول الى المنصة التعليمية مدرستي تسهيلا على الطلاب في العثور على رابط دخول المنصة، ويمكن الدخول على مدرستي من خلال الرابط السابق.