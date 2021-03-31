جامعة الاعمال والتكنولوجيا UBT تتسلم شهادات البرنامج التعليمي المشترك بالتعاون مع جامعة السوربون

دوت الخليج – جدة

ضمن ما تسعى إليه جامعة الأعمال والتكنولوجيا من خلال التعاون المستمر مع أعرق الجامعات المحلية والإقليمية والدولية من أجل مواكبة احتياجات سوق العمل

حلت الجامعة ضيف في منزل القنصل الفرنسي السيد / مصطفي معراج وبرعاية سفير فرنسا في المملكة لودوفيك بويّ حيث حضر اللقاء سعادة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء وسعادة مدير الجامعة الاستاذ دكتور / اسامه الجنادي وسعادة عميد كلية القانون الدكتور هاني الجحدلي .

وتم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالجامعة والجامعات الفرنسية وكيف ممكن زيادة التعاون المشترك ونقل المعرفة ، وتخلل اللقاء تسليم الجامعة شهادات البرنامج التعليمي المشترك المنعقد خلال الصيف الماضي بالتعاون مابين جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة السوربون.