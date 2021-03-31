الفنان عمر الجاسر أمل لمملكة السويد

فؤاد الجهني : متابعات :

يبقى الفنان والمخرج وأحد صناع الدراما والثقافة في الوطن العربي الدكتور عمر الجاسر نبراسً وقدوة وطموح يتجدد لكل عاشق للنجاح … ويبقى مصدر اشعاع متحضر قائم على مصداقية الجودة بمعيار الحب الذي تلمسه وتلامسه في كل ما يقدمه …

ولأنه أحد تلك الرموز الثقافية الإنسانية والإجتماعية ولأنه سفير السلام من وطن السلام المملكة العربية السعودية … أصبح أملً لكل أمل تراه هنا وهناك بين نجاحاته المميزة ولا غرابة فهو خير سفير وبحق …

ولأن الأصل هنا هو البحث عن صناع النجاح فلقد صدر قرار بتعيين الدكتور الجاسر مديراً تنفيذيا وإعلاميا لمهرجان الأمل بمملكة السويد …

ولأن الدكتور الجاسر له سجلاًحافلاً بالإنجازات التي حققها على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي … والذي جعلت منه سبباً كبيراً في تنشيط الحراك الثقافي من خلال توليه مهام كثيرة أنجز من خلالها نجاحات تسطر بماءً من الذهب.

فلقد تم ترشيح الجاسر من قبل مؤسس ورئيس مهرجان الأمل الدولي باستوكهولم بالسويد الفنان فادي الأوند للإدارة التنفيذية للمهرجان إضافة لمهمة المدير الإعلامي وذلك لخبرته الطويلة في إدارة وتنظيم المهرجانات إضافة إلى جهوده الملموسة في دعم الحراك الثقافي والفني عربياً ودولياً.

وأضاف الأوند:

نفتخر بالمخرج السعودي الدكتور عمر الجاسر كنموذج عربي وسعودي سجل بصمته فنياً بجدارة وطموح كبير سعى من خلاله لتأكيد تلك البصمة في كثير من المهرجانات الفنية.

وأوضح أن المهرجان سيقام في 23 يوليو ويستمر إلى 1 أغسطس في مدينة استوكهولم.

من جهته عبر المخرج السعودي الدكتور عمر الجاسر عن امتنانه للفنان المخرج فادي لاختياره مقدراً ثقته التي أولاها له متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن يكون خير سفير للفنان السعودي في هذا المهرجان الدولي.

وشكر الجاسر كل من دعمه في مسيرته العملية ليحصل على هذا التقدير العربي والدولي مؤكداً أن ما وصل له من نجاح وإنجاز بعد فضل الله كان للداعمين والمؤمنين به وبعطائه كما رفع أعظم امتنانه لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود … صاحب الرؤية الطموحة على دعمهما للحراك الفني ولمسيرة الفنانين في المملكة العربية السعودية والتي كان لها اكبر الأثر في تحقيق الإنجازات على كافة الأصعدة وبشكل لائق بمكانة المملكة .