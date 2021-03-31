برنامج تطوير الخريجين 2021 صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن فتح التقديم على برنامج تطوير الخريجين 2021 خلال أيام، لكلا من الجنسين رجال ونساء. إذ يستقبل برنامج صندوق الاستثمارات العامة هذا العام جميع التخصصات من الخريجين السعوديين، وتم تصميم البرنامج من أجل اختيار المرشحين الأكفاء القادرين على تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية المستقبلية، من خلال أداء أدوار فعالة في البناء.

صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين هو تطوير عالمي المستوى لجذب الكفاءة الوطنية لتحقيق احتياجات سوق العمل المحلي، من خلال تخرج الناجحين وهم قادرون على اغتنام فرص وظائف جديدة للمساهمة في تنمية اقتصاد المملكة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

يتم دراسة الجوانب والتطبيقات النظرية والعملية في برنامج تأهيل وتطوير الخريجين ٢٠٢١ لمدة 10 أشهر، ليتمكن المرشحين من تقديم أفضل ما لديهم مع التدريب العملي لاكتساب المهارات وتعلم الاستثمار والإدارة.

برنامج تطوير الخريجين 2021 شروط التقديم

وضع صندوق الاستثمارات العامة بعضا من الشروط للتقديم على برنامج تطوير الخريجين 2021 كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الرجال أو النساء.

حاصل على درجة بكالوريوس أو ماجستير من أحد الجامعات السعودية أو الدولية.

أن تكون الشهادة صادرة من أحد الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، وتوفر وثيقة المعادلة في حال كانت من الخارج.

متاح التقديم لجميع التخصصات والخلفيات.

أن يكون مقبل على التخرج، أو حديث التخرج، أو أقصى تقدير خبرة لا تزيد عن سنة.

التفرغ التام للبرنامج.

الحصول على شهادة اتقان الإنجليزية IELTS بمعدل 6.0 أو توفل بمعدل 547.

للطالب المتخرج حديثا ولم يتمكن من الحصول على الشهادة بعد، يجب تقديم الوثيقة الرسمية المختومة التي توضح تاريخ ووقت التخرج وصدور الشهادة.

يمكن التقديم على اختبار ايلتس إلكترونيا عبر الحاسب الآلي، وذلك للطلاب ممن لا يمتلكون شهادة إتقان الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني.