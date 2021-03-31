نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة مدرستي تبرمج دخول مان كرافت التعليمي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي تبرمج سعيًا لتحقيق أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفي ظل تعزيز وتوظيف ثقافة البرمجيات الحاسوبية في تطوير مهارات الطلاب وترسيخ معنى التحوُل إلي مجتمع المعرفة الرقمية, ونتيجة لأن المملكة تتمتع ببنية رقمية أسهمت في تسريع التحوُل الرقمي, قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت بإطلاق المسابقة الوطنية الرقمية التي تعرف ب(مدرستي تُبرمج)، ونتابع معكم تفاصيل المنصة من خلال تلك المقالة.

منصة مدرستي تبرمج تستهدف العديد من الأشياء

إيجاد طرق جديدة للطلاب لكي تساعدهم في الدخول إلي عالم المعرفة.

زيادة الشغف عند الطلاب وذلك بممارسة التعلم والاهتمام بالتكنولوجيا.

إكتشاف المواهب التي يمتلكها الطلاب في مجالات التكنولوجيا.

العمل علي نشر البرمجة بين الطلاب ومحو أي صورة سيئة عن هذا المجال.

العمل على تطوير مهارات الطلبة مما يُساعدهم على فتح اّفاق التعلُم المختلفة في القرن الواحد والعشرين.

إكتساب مهارات تتسم بالبحث والابتكار والاكتشاف.

تعزيز المشاركة بين الطالب ومعلمه وولي أمره.

بناء الطلاقة الرقمية, مما يُمهد لصناعة مستقبل رقمي فعَال.

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

يتم إنشاء حساب خاص للطالب علي موقع العودة للمدارس والذي يتبع منصة مدرستي, ثم تحميل لعبة ماين كرافت والبدء في عمل المهام المطلوبة في اللعبة, ثم يتم تسجيل الحساب عن طريق الأتي:

الدخول على موقع العودة للمدارس.

من الصفحة الرئيسية تقوم بإختيار تسجيل جديد.

كتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية.

إدخال رقم الهاتف.

كتابة رمز التحقق.

النقر على كلمة تحقق.

كتابة كود التحقق والذي تم إرساله الهاتف الخاص بالمستخدم.

تأكيد الحساب.

الدخول على موقع ماين كرافت النسخة التعليمية.

قم بتسجيل الدخول بحساب منصة مدرستي

ثم إتباع المهام المطلوبة في اللعبة.

تحديث.. 30 مارس ، وقد أصبحت منصة مدرستي هي واحدة من أهم المنصات التعليمية التي قد تم إنشائها في المملكة العربية السعودي في خلال الفترة الأخيرة لأنها تحافظ على الطلبة والطالبات في تسجيل الحضور والغياب عبر الانترنت وذلك نظراً للظروف التي انتشرت من كورونا في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى مسابقة مدرستي تبرمج.

بدأ الطلاب الان في المملكة العربية السعودية التوافد على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية ومنه إلى دخول المدارس والتوجه نحو منصة كرافت التعليمية التي تم انشاها منذ أيام للتعليم حيث أن الجميع من الطلبة والطالبات في غاية السعادة من تلك المبارده المعروفة بمدرستي تبرمج نتابع معكم تفاصيل التحديثات الخاصة بمدرستي.

تحديث .. قامت وزارة التعليم السعودية بالعمل على استفتاء لأداء التعليم الالكتروني من خلال الإنترنت في رمضان على دروس صغيره تكون ثلاث ساعات للمرحلة الابتدائية وأربعة للمرحلة المتوسطة والثانوية في كل مكان في المملكة العربية السعودية، على أن تكون تلك الدروس تقوية للطلبة والطالبات ومقدمة على أعلى مستوي حتى يتمكن الطلاب من اجتياز جميع الاختبارات بنجاح.