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خطوات تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1442، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن خطوات التسجيل لرياض الأطفال 1442 ويتم تسجيل الأطفال المُستجدين في مرحلة رياض الأطفال من خلال رابط نظام نور إلكتروني لكي يتمكن أولياء الأمور من التقديم عن بُعد لمنع حدوث أى تجمعات خاصة بعد انتشار الموجة الثالثة لفيرس كورونا المستجد، وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على صحة مواطنيها في ظل هذه الظروف، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بدء التسجيل لرياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني ليبدأ يوم 7 من شهر أبريل 2021 ويتم الاستمرار في التسجيل حتى نهاية العام الدراسي، ويتم التسجيل على مستويات بحيث تتناسب مع سن الطفل. السن المحدد للقبول برياض الأطفال 1442 أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن وجود ثلاثة مستويات للتقديم برياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني حسب تاريخ الميلاد: المستوي الأول يبدأ من مواليد 13/10/2017 إلى مواليد 2/10/2018 وذلك الروضات الأهلية والعالمية فقط.

المستوى الثاني يبدأ من مواليد 24/10/2016 إلى مواليد 12/10/2017.

المستوى الثالث يبدأ من مواليد 5/11/2015 إلى مواليد 23/10/2016. أولويات القبول في الروضات الحكومية 1442 وفقًا للشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية الطلاب الذين قامو بالتسجيل أولاً لهم أولوية الدخول وذلك للطلاب السعوديين والغير سعوديين من أم سعودية.

تأتي أولوية التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للطلاب المتقدمين للمستوى الثالث.

في حالة وجود أماكن فارغة بعد تقديم طلاب المستوى الثالث حتى تاريخ 7/1/1443 تأتي الأولوية للطلاب المتقدمين في المستوى الثاني. كيفية تسجيل الدخول لولي الأمر عبر نظام نور 1442 برقم الهوية الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

اختيار تسجيل دخول ولي الأمر.

استيفاء كافة البيانات المطلوبة وإدخال رقم الهوية بشكل صحيح لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول، ليتم البدء في الدخول على المنصة والاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة. خطوات تسجيل الطلاب بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني 1442 الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المُخصصة لها.

الضغط على خيار طلبات التسجيل.

واختيار تسجيل الطالب الجديد.

ستظهر صفحة جديدة ويتم إدخال جميع بيانات التسجيل المطلوبة ( رقم الهوية لولي الأمر، تاريخ ميلاد الطالب، تحديد صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر).

إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

يقوم ولي الأمر بتحديد المدرسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

تأكيد جميع البيانات التي تم إدخالها.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب لإتمام عملية تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني. كيف أعتني ببشرتي الدهنية في المنزل بوصفات طبيعية لبشرة أكثر إشراقًا ونضارة عمر شويل - جدة خطوات تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1442 - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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