خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج عبر موقع ساعة برمجة الرسمي برابط مباشر

خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية منذ وقت قصير عن إنطلاق مسابقة مدرستي تبرمج، ولذلك يبحث آلاف الطلبة وأولياء الأمور عبر العديد من محركات البحث المختلفة عن خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج، وتأتي هذه المسابقة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وتكون على مستوى جميع الإدارات التعليمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقامت وزارة التربية والتعليم بوضع بعض الشروط والأحكام ولكن أعلنت أنه لا يشترط أن يمتلك أي طالب خبرة في البرمجة حتى يستطيع الاشتراك في المسابقة، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقوم بعرض كافة التفاصيل والمعلومات عن هذه المسابقة.

خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج، وقامت الصفحة الرسمية لإدارة تعليم الرياض بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يعرض الخطوات بشكل كامل، وجاءت الخطوات كالآتي:-

الدخول إلى موقع ساعة برمجة الإلكتروني الرسمي. الضغط على تسجيل الدخول. اختيار استمر بحساب مايكروسوفت. إدخال إسم المستخدم الخاص بالطالب بحساب منصة مدرستي التعليمية. كتابة الرقم السري الخاص بالطالب. تسجيل البيانات المطلوبة المتعلقة بالحساب من نوع الحساب والسن. الضغط على إذهب إلى حسابي. الضغط على فهرس الدورة التدريبية. اختيار Microsoft من قائمة البرمجة. اختيار درس مغامر في مايكروسوفت. ستجد المهمة الملطوبه منك في شريط المهام قم بإتمام 14 مهمة. بعد الإنتهاء من المهام يتم الضغط على انتهيت للحصول على الشهادة. قم بكتابة الإسم ثم إضغط على تسجيل، ويمكن بعدها حفظ الشهادة أو طباعتها

مسابقة مدرستي تبرمج

أكدت وزارة التربية والتعليم على أن الهدف من مسابقة مدرستي تبرمج هو تشجيع الطلاب على التعلم واكتشاف المهارات الخاصة والمواهب التي يمتلكها الطلاب والعمل على تنمية هذه المهارات لجميع الطلاب.