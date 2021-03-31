تسجيل الدخول في منصة مدرستي السعودية وطريقة جمع الفصول في حصة واحدة على منصة مدرستي

تسجيل الدخول في منصة مدرستي السعودية، تشتعل محركات البحث في المملكة العربية السعودية عبر العديد من المحركات عن تسجيل الدخول في منصة مدرستي السعودية، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منذ انتشار وباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بإنشاء هذه المنصة لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد، وتُعد واحدة من أفضل المنصات الإلكترونية في السعودية والتي من خلالها يستطيع كافة الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة التعلم ومتابعة الدروس التعليمية وأداء الواجبات في جميع المواد الدراسية، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول تسجيل الدخول وحول طريقة جمع الفصول في حصة واحدة.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي السعودية

يمكن لجميع الطلبة والطالبات في جميع الصفوف الدراسية بالمملكة العربية السعودية تسجيل الدخول في منصة مدرستي السعودية ولكن يتطلب أن يكون الطالب يمتلك برنامج مايكروسوفت أوفيس 365 وأن يمتلك حساب شخصي خاص به على هذا البرنامج، ويمكن التسجيل عن طريق الخطوات التالية:-

الدخول إلى منصة مدرستي.

تسجيل الدخول على المنصة بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر لك بشكل صحيح.

الضغط على زر التسجيل.

كما يمكن التسجيل عن طريق تطبيق توكلنا، كالآتي:-

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص في تطبيق توكلنا.

الدخول إلى بيانات منصة مدرستي.

الضغط على خيار اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على ارسال واتباع كافة التعليمات للدخول إلى المنصة.

طريقة جمع الفصول في حصة واحدة على منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية جمع الفصول في حصة واحدة عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

تسجيل الدخول في منصة مدرستي السعودية. الضغط على المقررات والمصادر، ثم اختيار على الحصص الإضافية. الضغط على إضافة درس واختيار الحصة،وملئ البيانات المطلوبة. الضغط على التالي وهكذا تكون قد جمعت الفصول في حصة واحدة.