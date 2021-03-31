إيجابيات وسلبيات منصة مدرستي بعد عام كامل من التعليم عن بعد في السعودية

نقدم لكم إيجابيات وسلبيات منصة مدرستي حيث يعتبر التعليم عن بعد من الأمور الضرورة اللازمة في المجتمع الحديث، وخصوصاً مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي أجبر الأشخاص على المكوث في منازلهم وتعليق الدراسة في المدارس، مما جعل المملكة العربية السعودية تقوم بإطلاق منصة مدرستي التعليمية للتغلب على أزمة تعليق الدراسة بسبب الوقاية من الفيروس، ذلك الأمر أحدث نقلة كبيرة في مجال التعليم التقني، وساعد الملكة في أن تخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتها 2030، كما أنها ساهمت في فتح طرق ومجالات كبيرة أما المواطنين لتنبئهم بمستقبل كبير في المجال التعليمي.

إيجابيات وسلبيات منصة مدرستي

على مدار عام دراسي كامل من التعليم عن بعد في السعودية، تمكنت منصة مدرستي من مواجهة عدد كبير للغاية من الصعوبات والمشكلات التقنية، ومحاولات الإيقاع بالمنصة من قبل المغرضين بتقدم الدولة، ولكنها تمكنت من التغلب على جميع المشكلات السابقة، وما زالت مستمرة في عمليات التطوير حتى تتمكن من تصميم بوابة تعليمية مثالية في المملكة، فقد تمكنت من مسايرة الدول الكبرى في التطور التقني والثقافي والحضاري، كما أنها أصبحت من ضمن المجتمعات الإلكترونية التي تهدف تكوين جيل واعي ومثقف.

منصة مدرستي التعليمية

من اهم إيجابيات منصة مدرستي التعليمية هي وقاية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال الاستغناء عن الحضور إلى الفصول الواقعية داخل المدارس، واستبدالها بالفصول الافتراضية من خلال منصة مدرستي التعليمية، كما أنها تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات الكبيرة في القطاع التعليمي، فضلاً عن المحتوى الإثرائي الضخم، وتتيح المملكة إمكانية متابعة ولي الأمر لمستوى ابنه في المنصة، من خلال إنشاء حساب الكتروني خاص به يمكنه من متابعة أداء الطالب في اليوم الدراسي له، وقد كانت المنصة حريصة من اليوم الأول على تصميمها بصورة تسمح للطالب بالاشتراك والتفاعل القوي في اليوم الدراسي.