حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي 1442 التمويل العقاري alrajhibank مباشر أفراد

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عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي تمويل عقاري وحلول تمويل كثيرة ومتنوعة، منها شراء الأراضي ووضع حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي alrajhibank التي منها تستعلم عن قيمة القرض والقسط الخاص بك شهريا، والمدة الذي تستطيع الحصول على قرض تقسيط، وكذلك كيفية شراء بيت أو فيلا عن طريق الراجحي، وذلك يتم معرفته من الدخول على موقع مصرف الراجحي وإنشاء حساب جاري الراجحي مباشر أفراد.

حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي 1442

خصص مصرف الراجحي شروط التمويل العقاري، لشراء أراضي أو بيت أو فيلا، ووضع حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي لمعرفة قيمة القرض، ويتم الدخول على رابط شراء الأراضي مصرف الراجحي، كما حدد البنك أن البداية تكون بمعرفة التمويل الذي تبدأ به، واستكشاف أماكن الأراضي ثم التقدم بالطلب، وسوف نبدأ معكم بخطوة مهمة وهي معرفة مبلغ التمويل الذي يمكنك الحصول عليه.

كيفية حساب التمويل العقاري لشراء أراضي الراجحي

وضع مصرف الراجحي حاسبة القروض كاملة، وحدد التمويل الذي يمكنك الحصول عليه يعادل 53 ضعف راتب المتقدم الأساسي بجدول، وكذلك في حال متقدم أساسي ومتضامن.

يظهر بتلك الصورة قيمة التمويل لمدة 20 عام، والقسط الشهري، وكذلك قيمة التمويل لمدة 30 عام بالنسبة للمتقدم الأساسي، وكذلك راتب الضامن الشهري في حالة متقدم أساسي ومتضامن.

شروط الحصول على تمويل عقاري الراجحي 1442

لكي تحصل على تمويل لابد من توافر شروط التأهيل لكل من المتقدم والمتضامن، وكما ذكر موقع مصرف الراجحي فإن الشروط هي:

شروط التأهيل للمتقدم

الجنسية: سعودية

العمر: لا يقل عن 18 سنة

الحد الأدنى للراتب الشهري: 3500 ريال سعودي

مدة الخدمة في العمل: لا تقل عن 6 اشهر ويكون بجهة عمل معتمدة للبنك

شروط التأهيل للمتضامن

كما يجب أن يتوافر في المتضامن مع المتقدم من أجل معرفة تمويلك لشراء أرض الراجحي alrajhibank وقبوله في الحصول على الأرض:

أن يكون سعودي الجنسية

راتبه لا يقل عن 3500 ريال سعودي

أن يكون عمره لا يقل عن 21 عام

أن يعمل بجهة معتمدة بمصرف الراجحين ولا يقل مدة عمله عند التقديم عن 6 أشهر

لا يشترط للمتضامن تحويل راتبه

يشترط أن يكون تربطه بالمتقدم صلة قرابة من الدرجة الأولى

خطوات تقديم طلب الحصول على تمويل

لابد أن تقوم بفتح حساب بنك الراجحي

أن يتم تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي

تقوم بتعبئة نموذج طلب التمويل

تقوم بإرسال المستندات المطلوبة

توقع على العقد النهائي مع البنك

التقديم بالذهاب إلى أحد فروع البنك

ويمكنك التواصل مع رقم (800124122)، لكي تعرف كافة المطلوب من إجراءات، كما أوضحنا حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي للمتقدم الأساسي والمتضامن.