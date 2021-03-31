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عمر شويل - جدة ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص شريك , وجاء هذا الخبر بمقدمة أخبار المملكة العربية السعودية و بالأخص الجرائد والصحف اليومية التي ابتدأت نهارها بخير, وهو دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وهو رئيس مجلس الشؤون الاجتماعية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز, برنامج يعزز بين الشراكة ما بين الكومة والقطاع الخاص, وأسم هذا البرنامج شريك .

اهداف برنامج الشراكة شريك

من أهم أهداف هذا البرنامج الذي يجسد علاقة قوية بين القطاع الخاص والحكومة السعودية أنه يعزز العلاقة ما بين الشركات المحلية والقطاع العام, ويهدف برنامج الشراكة شريك إلى تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء, ويسرع من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بزيادة مرونة الاقتصاد ودعم النمو والازدهار المستخدم في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص

وكان قد أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال تدشينه برنامج الشراكة بين القطاع العام والشركات الخاصة برنامج شريك في اجتماع على أحد وسائل التواصل الاجتماعي بحضور أغلب الوزراء السعوديون, وذلك إلى جانب الكثير من رجال الأعمال الكبار ومسؤولين شركات كبرى في المملكة العربية السعودية مساء يوم الثلاثاء الماضي, وكان قد أكد ولي العهد أن بناء قطاع خاص مزدهر وحيوي يعد من أولويات المملكة الوطنية, وذلك لأن القطاع الخاص الشريك الرئيسي للملكة وشريك في التطور والنمو والازدهار الاقتصادي ليواصل القطاع الخاص مهامه الداعمة لتحقيق طموحات المملكة العربية السعودية الوطنية التي حددتها رؤية 2030.

أهداف أخرى لبرنامج شراكة القطاع الخاص والعام

وتهدف الشراكة أيضاً إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية, بما يساعد في تقدم الاقتصاد السعودي ووضعه بين كبرى الدول الاقتصادية المؤثرة في المنطقة, ويوفر برنامج شريك أعداد كبيرة من الوظائف للشباب العاطلين عن العمل مما يخفض من نسبة البطالة في المملكة, ويهدف لضخ اموال كبيرة ضمن الاقتصاد المحلي تصل لقيمة 5 تريليون ريال سعودي حتى بداية عام 2030, ويشهد الكثير من المواطنين السعوديين والعالم على أن ولي العهد السعودي يقوم بخدمة السعودية بنظرة شبابية, ويخدم المسلمين في إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان مع حمايتهم من كورونا.