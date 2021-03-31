نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Noor نظام نور: موعد تسجيل رياض الأطفال 1442 عبر موقع نظام نور وأعمار القبول ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تسجيل رياض الأطفال 1442 عبر نظام نور، يبحث أولياء الأمور عن موعد تسجيل رياض الأطفال 1442 عبر نظام نور، وايضا رابط التسجيل الموجود على شبكة الإنترنت، حيث قد أتاحت وزارة التعليم ذلك الرابط بحيث يتمكن أولياء الأمور من التسجيل بسهولة لأطفالهم، كما أنها قد حددت موعد معين للتسجيل وحددت أيضا السن المناسب لتقديم الاطفال لكي يتم قبولهم بتلك المرحلة، ونظرا لزيادة معدلات البحث عن موعد ورابط التسجيل، حرص موقع ثقفني على أن يقدم لكم موعد التسجيل وايضا الرابط الالكتروني الذي سوف يمكنكم من التسجيل من خلال المنزل.

موعد تسجيل رياض الأطفال 1442 عبر نظام نور

يرغب العديد من أولياء الأمور في معرفة موعد تسجيل رياض الأطفال 1442 عبر نظام نور، وقد حددت وزارة التعليم موعد معين لبدء التسجيل والموعد هو يوم 25 من شهر شعبان 1442، وهو الموافق يوم 7 من شهر ابريل القادم، وقد حددت الوزارة أيضا اعمار الاطفال للتقديم، وهي في ثلاث مستويات.

المستوى الاول : الاطفال مواليد من 13 اكتوبر عام 2017 وحتى يوم 2 اكتوبر 2018.

المستوى الثاني : الاطفال مواليد من 24 اكتوبر 2016 وحتى تاريخ 12 اكتوبر 2017.

المستوى الثالث : الاطفال مواليد من 5 نوفمبر 2015 وحتى 23 اكتوبر 2016.

وسوف تكون الأولوية للمتقدمين أولا، كما سوف تكون الأولوية للطلاب التابعين للمستوى الثالث، وسوف يتم قبول المستوى الثاني بعد اكتمال عدد المتقدمين من المستوى الثالث وهكذا.

رابط تسجيل رياض الأطفال 1442 عبر نظام نور

يمكن لأولياء الأمور أن يقوموا بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1442 عبر موقع نظام نور التعليمي، ويقوم ولي الأمر بالدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة ويقوم بارفاق كافة المستندات ثم يضغط على حفظ، ولكن يجب التأكد من كافة البيانات التي قد تمت كتابتها لمنع حدوث أي خطا قد يؤخر من عملية القبول.

جدير بالذكر أن هذا النظام التعليمي الجديد هو نظام رائع يقدم العديد من الخدمات التعليمية سواء للطلاب أو للمعلمين وحتى أولياء الأمور، كما أنه يمكن من خلال هذا النظام الحصول على نتائج الطلاب بكل سهولة، فهو موقع رسمي اعتمدته الممكلة في الفترة الأخيرة من أجل تسهيل كافة الأمور على الطلاب والمعلمين وأيضا أولياء الأمور.