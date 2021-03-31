رابط تسجيل نظام نور الصف الاول الابتدائي ورياض الاطفال عبر موقع نظام نور noor.moe.gov.sa بالخطوات

تسجيل نظام نور، تزداد عمليات البحث بشكل كبير في العديد من المحركات المختلفة في المملكة العربية السعودية عن تسجيل نظام نور وذلك حيث يُعد هو واحد من أهم وأفضل الأنظمة الإلكترونية في السعودية والذي يمكن أولياء الأمور من تسجيل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال والصف الإبتدائي ومختلف الصفوف الأخرى بالإضافة إلى إمكانية استخراج النتائج الخاصة بالطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ويبحث العديد من أولياء الأمور عن طريقة التسجيل في النظام عبر الرابط الإلكتروني على الإنترنت، وفي هذا المقال سنقوم بعرض كافة التفاصيل عن طريقة التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

تسجيل نظام نور رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن تعميم تنظيم تسجيل نظام نور للأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، وقامت الوزارة بتحديد مواعيد استقبال طلبات أولياء الأمور على أن يبدأ التسجيل من يوم الأربعاء 25 شعبان 1442 هـ الموافق السابع من أبريل 2021 م، كما حددت الوزارة بالسعودية ثلاث مستويات لقبول الطلاب في مرحلة رياض الأطفال، وجاءت المستويات الثلاثة وفق تواريخ الميلاد كالآتي:-

المستوى الأول (الروضات الأهلية والعالمية فقط): بداية من 23 محرم 1439 هـ الموافق 13 أكتوبر 2017 م، وحتى 22 محرم 1439 الموافق 2 أكتوبر 2018 م.

المستوى الثاني: بداية من تاريخ 23 محرم 1438 هـ الموافق 24 أكتوبر 2016 م، وحتى 22 محرم 1439 هـ الموافق 12 أكتوبر 2017 م.

المستوى الثالث: بداية من تاريخ 23 محرم 1437 هـ الموافق 5 نوفمبر 2016 م، وحتى 22 محرم 1438 هـ الموافق 23 أكتوبر 2016 م.

تسجيل نظام نور الصف الأول الإبتدائي

بدأ تسجيل نظام نور للصف الأول الإبتدائي يوم السبت الماضي الموافق السابع والعشرين من مارس الجاري للمرحلة الرابعة لغير السعوديين على أن يتم غلق التسجيل يوم 26/9/2021، ويمكن التسجل عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول إلى موقع نظام نور. إدخال كلمة المرور والرقم السري. إختيار تسجيل الأبناء الجدد. تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح. الضغط على تسجيل.

جدير بالذكر أن موقع نور يقدم خدمات متعددة لكافة أطراف العملية التعليمية في المملكة، وذلك لجميع المراحل، حيث أنه يقدم خدمات مميزة للطلبة، ومن أهمها الحصول على النتائج بكل سهولة من المنزل، كما أنه يقدم عدة خدمات للمعلمين ومنها إمكانية أخذ إجازة أو إلغاء اجازة والعديد من الخدمات الأخرى، حتى أن الموقع يقدم خدمات لأولياء الأمور للاطمئنان على مستوى أبنائهم الدراسي.