نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات هامة في تطبيق تطمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أربعة خدمات مهمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة عبر تطبيق تطمن أحد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بمنصة وزارة الصحة الرقمية ، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة في مجابهة جائحة كرونا المستجدة وتأتي دعماً لرؤية حكومة المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي ومتماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، وتهدف خدمات هامة في تطبيق تطمن إلي المزيد من التوعية والحث الصحي للأفراد والأسر بمخاطر وأعراض كورونا المستجد من خلال تطبيق إلكتروني يمكن للإنسان التعامل معه إما في منزله أو عمله ، ويوفر التحول الرقمي في التعامل بين المواطنين والمقيمين ووزارة الصحة معدل أكبر من السلامة ويضمن تطبيق احتراز التباعد الاجتماعي المطلوب.

التعريف بتطبيق تطمن

تأتي مجموعة من خدمات هامة في تطبيق تطمن الخاص بوزارة الصحة في الوقت الحاضر دعماً قوياً لإجراءات مجابهة جائحة كورونا المستجدة ، ويهدف البرنامج لرفع مستوي الوعي لدي المواطنين والمقيمين علي أراضي المملكة وتعريفهم بطرق الوقاية من العدوي وكيفية التعامل مع المرض الجديد في حالة العدوي، ، وهو برنامج تفاعلي يمنح الموطن إمكانية التواصل مع الوزارة وشرح الأعراض التي يحس بها علي مختصين لمعرفة التشخيص والنتيجة عن بعد كلما أمكن حرصاً علي سلامة المواطنين والمقيمين.

الخدمات الأربعة من تطبيق تطمن

خدمات هامة في تطبيق تطمن يتم طرحها من خلال البيان التالي :

الخدمة الأولي : خدمة التواصل مع الفريق الطبي أول بأول في حالة ظهور أعراض مرضية خاصة بالجائحة لدي المستفيد من الخدمة.

الخدمة الثانية : خدمة معرفة النصائح الطبية والإرشادات ومتبعتها باستمرار.

الخدمة الثالثة : خدمة التقييم الصحي يوماً بيوم من قبل مختصين بالوزارة.

الخدمة الرابعة : خدمة استطلاع الرأي لمعرفة مستوي رضي المستخدمين عن جودة الخدمات.

ويعتد تطبيق تطمن أحد التطبيقات المصرح بها من وزارة الصحة السعودية والتي يمكن الحصول عليها من متجر التطبيقات علي هاتفكم الجوال مثل التسجيل في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة و تطبيق موعد من وزارة الصحة، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم معرفة لمزيد من المعلومات عن تطبيق تطمن والتعرف علي كيفية التعامل مع والاستفادة من خدماته.