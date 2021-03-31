تحديث البيانات الوظيفية نظام فارس للمنسوبين إلى وزارة التعليم

دعت وزارة التعليم السعودية إلى ضرورة تحديث البيانات الوظيفية نظام فارس ولهذا يبحث العديد من المستخدمين داخل المملكة عن الطريقة، وأشارت الوزارة إلى ضرورة الربط بين الموظف وكذلك رئيسه المباشر، لذا فإن الموظفين يبحثون عن طريقة تعديل بياناتي في نظام فارس للتأكد من صلاحيتهم وانطباق شروط الترقية التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات تحديث البيانات الوظيفية نظام فارس أو منصة بياناتي للإداريين إلكترونيًا.

تحديث البيانات الوظيفية نظام فارس

يحتاج الموظفين إلى تحديث البيانات الوظيفية نظام فارس وذلك ليتم السماح لهم بالاستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها النظام للمستخدم وهي:

تقديم طلب الحصول على إجازة.

يقوم المستخدم بالتبلغ بمباشرة العمل فور انتهاء الإجازة.

يستطيع المستفيد تقديم طلب للحصول على البدلات من خلاله.

يمكن أيضًا من خلال هذا النظام تقديم طلب للتقاعد.

الحصول على كشف الرواتب الخاص بالموظف.

معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالموظف من انتداب أو سجل تاريخي له.

وأوضحت الوزارة على أن ضوابط الترقي سوف تشمل الإداريين ممن يعملون بالدرجة 13 وما دونها، وقد تم السماح بتحديث البيانات للموظفين حتي تاريخ 15 شوال 1442 علمًا بأن حركة الترقيات سوف تشمل على 12 ألف موظف، على أن يتم فتح باب الترقي من 7 أبريل المقبل.

طرق تحديث بياناتي في نظام فارس

يتساءل الأفراد عن كيف يتم تحديث بيانات فارس من المعلمين والإداريين لضمان الحصول على الخدمات بصورة أسرع وللإجابة على هذا التساؤل يجب على الراغب في تعديل البيانات تنفيذ الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني.

ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، وكذلك كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة للتأكد من الاستخدام البشري.

التوجه إلى أيقونة صلاحية بياناتي، ومنها يتم الضغط على كلمة بياناتي الشخصية.

يتم اختيار كلمة إضافة ومن ثم يتم إضافة رقم الجوال وكذلك البريد الإلكتروني والمدينة المقيم بها الموظف، ويتم بعدها الضغط على كلمة أنتقال للتالي، لتظهر بعدها أيقونة تطبيق ومن ثم الضغط على كلمة التالي للتأكد من البيانات المدخلة والضغط على كلمة تنفيذ.