منصة بياناتي للإداريين تسجيل الدخول لتحديث البيانات الترقية للوظائف الإدارية

منصة بياناتي للإداريين هي المنصة المسؤولة عن تحديث بيانات الترقي لكافة الموظفين المنتسبين إلى وزارة التعليم السعودية، وكافة الجهات الملحقة بها، وكما يمكن تحديث البيانات الوظيفية نظام فارس يمكن أيضًا التحديث من خلال تلك المنصة، وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن كافة البيانات مُدخلة بشكل صحيح، والمؤهلات العلمية أيضًا.

منصة بياناتي للإداريين

من خلال منصة بيانات الوظيفية التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يُمكن أن يتم إدخال البيانات الجديدة والمحدثة والدورات التعليمية والمؤهلات العلمية التي حصل عليها الموظفين الإداريين التابعين إلى وزارة التعليم السعودية.

وحتى يتم الاستفادة من ترقية الإداريين والإداريين في وزارة التعليم لا بد من تحديث البيانات وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط مسار منصة بياناتي.

يتم تسجيل الدخول من خلال استخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، والمتمثلة في رقم الهوية والاسم وكلمة المرور، ثم يليها النقر على تبويب بياناتي الوظيفية.

قم بالنقر على بياناتي، واختر منها إضافة طلب جديد، ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة، والمتمثلة في رقم الهوية والاسم والعنوان والجنسية وتاريخ الميلاد.

قم بالنقر على حفظ وأكمل البيانات المتبقية حتى يتم التحديث، وحتى يتم رفع الأوراق الثبوتية المطلوبة للمؤهل التعليمي الحالي.

ثم بعدها قم بالنقر على تبويب إرسال الطلب.

على أن يتم متابعة الطلبات من خلال نفس الموقع، عقب تسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

خطوات رفع بطاقة الترقية عبر نظام فارس

ويعتبر نظام فارس الإلكتروني من المنصات الإلكترونية المهمة للمعلمين والمعلمات والمنسوبين إلى وزارة التربية والتعليم في المملكة، ومن خلاله يستطيع المواطنين رفع بطاقة الترقية عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط موقع نظام فارس وقم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك المسجلة من قبل.

تأكد من صحة كافة البيانات الموجودة، وقم بإدخال البيانات المطلوبة المتمثلة في رقم الجوال حتى يتم التواصل معك بسهولة وعنوان العمل أيضًا.

قم بإضافة رغباتك، وقم بالموافقة والإقرار على ذلك ثم قم بالنقر على تبويب إرسال حتى يتم إرسال البيانات، وانتظر حتى يتم الموافقة عليها.