“التجارة” توسع حملة ⁧استدعاء⁩ مركبات “لكزس” بسبب خلل قد يؤدي لحوادث

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، توسيع حملة استدعاء مركبات لكزس، لتشمل أكثر من 5 آلاف مركبة إضافية، بسبب خلل قد يؤدي لوقوع حوادِث.
وأوضحت الوزارة أن الخلل يوجد في مضخة الوقود، وقد يؤدي إلى تعطلها، وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حوادِث.
ولفتت إلى أن الاستدعاء شمل سيارات لكزس “LX / NX / RX / GX / LC / RC”، تتوزع على موديلات بين (2014- 2020)، داعية مالكي السيارات المذكورة للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع Recalls.sa ، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجاناً.
وكانت التجارة قد استدعت في سبتمبر من العام الماضي قرابة 14 ألف سيارة لكزس من طرازات مختلفة؛ للسبب ذاته.
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