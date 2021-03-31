“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6% في الربع الرابع من 2020

بلادي – الرياض :

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي 2020، وقد أظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة بين إجمالي السكان إلى 7.4% مقارنةً بـ 8.5% خلال الربع الثالث من نفس العام.

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة، فقد انخفض معدل البطالة بين المواطنين من الذكور والإناث إلى 12.6% في الربع الرابع، مقارنةً بـ 14.9% خلال الربع الثالث.

وأبانت أن معدل البطالة وسط إجمالي السكان الذكور وصل إلى 4.0% مقارنةً بـ 4.4% في الربع الثالث، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من 24.6% إلى 20.2%.

وأضافت أن معدل البطالة وسط المواطنين الذكور وصل إلى 7.1% مقارنةً بـ 7.9% في الربع الثالث من نفس العام، في حين انخفض معدل البطالة وسط المواطنات إلى 24.4% في الربع الرابع، مقارنةً بـ 30.2% في الربع السابق.

وأشارت الهيئة إلى أن نتائج المسح كشفت عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي المواطنين من الذكور والإناث، حيث بلغ 51.2% في الربع الرابع مقارنةً بـ 49.0% في الربع السابق، لافتة إلى أن معدل المشاركة بين المواطنين الذكور ارتفع إلى 68.5% مقارنةً بـ 66.0% في الربع الثالث، بينما ارتفع معدل مشاركة المواطنات إلى 33.2% مقارنةً بـ 31.3% في الربع السابق.